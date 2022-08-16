MIRROR演唱會｜ 涉賣假門票　 運輸工今認罪　 被判囚5個月

本地男子組合MIRROR於本年7月在紅館舉行演唱會，開售時一票難求。有買家相約一名聲稱有票在手的賣家，並打算以1萬元，向對方購買2張門票。惟買家交收時對門票起疑，發現門票疑為偽造。運輸工被捕後，警員又在其身上發現另外四張懷疑偽造的演唱會門票。運輸工被控以欺騙手段取得財產及管有虛假文書兩罪。 案件今(16日)在西九龍法院再訊時，被告承認控罪。裁判官判刑時指，被告利用他人想欣賞演唱會的心態犯案，加上他出獄後5個月再干犯本案，最終判被告入獄5個月，以及需向事主賠償500元。



被告蘇樂霖（20歲，運輸工人），被控以欺騙手段取得財產及管有虛假文書兩罪，指其於2022年5月8日，在長沙灣港鐵站大堂以欺騙手段，即以銷售兩張假演唱會門票為理由，不誠實地取得女子曹穎琪的1萬港元，意圖永久地剝奪曹的財產；並於同日同地知道或相信有關虛假文書，即四張假演唱會門票，屬於虛假，而在無合法權限或辯解下保管該文書。

辯方求情稱 犯案是為滿足女友的購物慾

案情指，事主在Facebook看到有人以1萬元的價錢，出售兩張Mirror演唱會門票，遂相約於案發日交收。惟事主於交收時，感到裝門票的信封出奇地輕，檢查發現門票質素差。被告被質問時時，搶去事主的6500元現金並跑走，最終被制服。警員接報到場起回6000元，並發現4張假門票。

辯方求情時指，被告於本年1月離開懲教院所，其後在菜檔工作，在本案後已被解僱。辯方又指，被告犯案是想增加收入，以滿足女友的購物慾。同時，案中沒有證據被告製作假門票。

案件編號：WKCC 1348/ 2022