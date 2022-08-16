犯謀殺罪獲假釋　老翁追按金不果向護老院職員淋通渠水　下月判刑

曾因不滿遭女同事批評腳臭等瑣事，而持刀刺死對方的老翁，於2001年謀殺罪成，被判囚終身。他於2018年獲假釋後，居於葵涌一間護老院。惟他未有提前通知下便搬走，被充公8200元的按金，多番要求取回不果。他於前年到護老院向多名職員淋通渠水，其中兩人的臉和前臂等燒傷。老翁早前承認兩項有意圖而淋潑腐蝕性液體罪，案件今(16日)在高等法院處理有爭議的案情後，法官押後至9月19日求情和判刑，期間索取兩名傷者的創傷報告。



現年87歲的被告李添銓，任食環署蟲鼠隊工人時，疑不滿女同事批評他腳臭等瑣碎事。他退休後買生果刀，狂刺女同事。被告之後自刺圖自殺，但遭他人制止。他於2011年被裁定謀殺罪成，遭判囚終身，至2018年獲假釋。他於兩年後干犯本案。

被告早前承認於2020年1月25日，意圖使岑滿琴及林筠皓燒傷而非法及惡意向他們淋潑腐蝕性液體，即硫酸。被告爭議其中一名事主林筠皓的傷勢，醫生今作供後，法官接納他們的醫療報告。

其中一名傷者或吞下小量通渠水 咽喉二級燒傷

案情指，被告於2018年6月至2019年8月，居於涉案護老院。但他遷出後，護老院因他未有提前通知，充公其8200元按金。被告多番到護老院，要求取回按金但不果。

於案發日中午12時許，被告帶同通渠水再到護老院，向職員岑滿琴及林筠皓等人淋通渠水。他們感灼熱，立即前往洗水間。岑的額頭、上唇及兩隻前臂灼傷。林的臉部被通渠水灼傷，亦可能吞下小量通渠水，其臉、咽喉及雙耳耳道二級燒傷。

被告被捕後，警誡下承認犯案，並指主要針對岑，以宣洩自已對岑的不滿。

案件編號：HCCC70/2021