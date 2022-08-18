東南亞詐騙營｜保安局高度重視相關事件　已協助12人離開當地

東南亞詐騙集團日益猖獗，以高薪利誘中港台等地人士，到柬埔寨、泰國、緬甸等東南亞國家工作，甚至傳聞部份受騙者被活摘器官，客死異鄉。保安局周三（17日）晚上表示，高度重視相關事件，入境處及警方分別接獲17及12宗個案，入境處「協助在外香港居民小組」已協助12人離開當地。



局方呼籲海外港人如需協助，可致電24小時熱線（852）1868，或以入境處APP以網絡數據致電或填表格求助。



▼詐騙營內情況▼



保安局表示，高度重視就近期有香港人懷疑被誘騙到柬埔寨、泰國、緬甸等東南亞國家，被禁錮從事非法工作。由今年1月至今，入境處及警方分別收到17宗及12宗求助個案。

保安局指，入境處「協助在外香港居民小組」收到相關求助後，已即時按求助人的意願，提供協助向當地警方報案，其中12名港人已安全離開當地。小組亦會積極跟進仍未離開當地的求助個案，繼續與當事人家屬、香港警務處、外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館／總領事館，保持密切聯繫及跟進個案。

保安局續指，警方接獲相關報案時，會與境外執法機關保持密切聯繫，並透過國際刑警的平台聯絡海外執法機構交流情報及協助調查。

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海外港人如需協助可致電1868

保安局亦呼籲，切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言，並對聲稱可「賺快錢」的途徑，以及不拘學歷或工作經驗，但報酬異常優厚的職位，需有所警惕。

港人如在海外需要協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話為（852）1868，亦可使用「入境處流動應用程式」以網絡數據，致電1868熱線或透過網上求助表格求助。