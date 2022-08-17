柬埔寨騙案｜警方接12宗求助指被禁錮海外　墮求職或網上情緣騙局

東南亞詐騙集團日益猖獗，以高薪利誘不同國家或地區人士，騙到當地從事網騙、賣淫等工作，甚至有傳受騙者被活摘器官，客死異鄉。

香港警務處回覆查詢指，今年頭8個月已接獲12宗相關求助，報稱因誤墮求職或網上情緣等騙局，於外地被禁錮。警方會透過國際刑警聯絡海外執法機構協助調查，警方呼籲市民切勿輕易相信網上招聘廣告。



▼詐騙營內情況▼



警方表示，今年1月至今，接獲12宗求助個案，報稱因誤墮求職或網上情緣等騙局，於外地被禁錮。警方接獲相關報案時，會與境外執法機關保持密切聯繫，並透過國際刑警的平台，聯絡海外執法機構交流情報及協助調查。

警方呼籲市民切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言，並對聲稱能賺快錢的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位有所警惕。

+ 28

入境處收17求助救12人

另外，入境事務處表示，「協助在外香港居民小組」由今年1月至今共接獲17名港人家屬求助，指其家人懷疑在泰國/緬甸/柬埔寨/老撾失聯。小組了解其中12名港人已安全離開當地。

小組收到相關求助後，已即時按求助人意願協助其向當地警方報案，亦提醒求助人向香港警務處報案。小組會繼續與其餘五名當事人的家屬、香港警務處、外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館/總領事館保持密切聯繫及跟進個案。

在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868，亦可使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或透過網上求助表格求助。