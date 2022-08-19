涉三跑合約貪污逾300萬　機管局高層及分判東主被控　准保釋候訊

香港機場管理局一名首席經理及一名分判商東主就香港國際機場「三跑道系統項目」涉嫌貪污。廉署昨晚(18日)落案起訴二人，分別控告他們涉嫌收取及提供賄款逾300萬元，案件今（19日）在東區法院提堂，控方申請押後案件至2023年1月6日再訊，以待廉署調查搜證，獲裁判官批准。兩名被告獲准以現金50萬保釋，期間不得離港、交出所有旅遊證件、居於報稱地址，定期到警署報到，並不得干擾控方證人。



被告李永輝（47歲，首席經理），被控兩項串謀公職人員接受利益罪。其中一項控罪指李於2018 年10月25日至2022年6月7日期間，串謀王清梧在無合法權限或合理辯解下接受賄款共約90萬元，作為協助駿豐工程有限公司從三跑道系統項目主要填海工程承辦商取得供應泥沙或其他填海物料的合約；以及協助加快該工程承辦商向上述分判商發放工程款項的誘因或報酬。

另一控罪指，李在同一期間串謀吳啟安及其他身分不詳人士一同串謀，在無合法權限或合理辯解下接受賄款共約240萬元，作為傾向或保持傾向優待吳啟安或卡樂工程的誘因或報酬。

被告吳啟安（65歲，商人）則面對一項向公職人員提供利益罪，指他於2019年某天，無合法權限或合理辯解而向李永輝提供利益，即提供形式為一筆約港幣 50萬元的報酬，作為李作出或不作出，或曾經作出或不作出憑其公職人員身分而作的作為，即傾向或保持傾向優待該吳啟安或卡樂工程有限公司的誘因或報酬，或由於李作出或不作出，或曾經作出或不作出上述作為而提供該利益。

案件編號：ESCC 1597/ 2022