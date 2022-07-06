機管局全年收入58億跌2.3%　虧損收窄至30億

香港機場管理局今日（6日）發表年報，2021/22年度期內收益57.98億元按年減少2.3%，普通股持有人應佔虧損收窄31.5%錄30.14億元。機管局現時持有杭州蕭山國際機場35%股權，受疫情影響，去年客運量維持2020年水平，錄2,820萬人次，蕭山機場正進行擴建，預計可處理5,000萬人次客運量。



香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室。（資料圖片）

虧損減少31.5% 三跑本周五啟用

根據機管局年報，2021/22年度期內收益錄得57.98億元，較2020/21年度59.36億元下跌2.3%，普通股持有人應佔虧損錄30.14億元，較20/21年度的44億元減少31.5%。

機場三跑本周五（8日）啟用，年報指出，三跑於今年3月開始試飛，並於4月完成，申領轉換成為臨時雙跑道系統運作的機場牌照及其啟用的準備工作如期進行，其他飛行區建造工程包括滑行道下方的一段西行車隧道，於今年2月竣工。現有機場島上的東行車隧道正在興建，而填海土地隧道段的樁柱工程已於去年 9月開始，中跑道下方的一段隧道將於跑道關閉時動工。

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持股內地兩機埸客運均上升

至於T2客運廊和擴建二號客運大樓方面，地基及底部結構工程正繼續進行，包括二號客運大樓南端的上層結構及屋宇裝備工程，第一個樓頂模塊的鋼結構於今年3月搭建。T2客運廊上層結構建造工程將於2022/23年度展開。新航空交通指揮塔的地基已經竣工，其上層結構工程於今年3月開始。

機管局持有杭州蕭山國際機場35%股權，受疫情影響，去年客運量維持在2020年水平的2,820萬人次，飛機起降量微升0.4%至23萬8架次，貨運量受惠於電子商貿及冷鏈服務需求，增加14.0%至91.4萬公噸。蕭山機場正進行第三期擴建計劃，核心項目四號航站樓及綜合交通中心的建造工程已於去年年底竣工，兩座新大樓今年5月啟用，最終可達至年客運量5,000萬人次。

機管局擁有管理珠海機場的合資公司55%股權，於2021年，珠海機場的客運量及貨運量分別升9.3%及4.4%至800萬人次及4萬公噸，飛機起降量增加9.2%至6.6萬架次。

根據年報財務報表，機管局行政總裁林天福在2022年的年年薪高達1,101.5萬元。（資料圖片）

行政總裁林天福「疫市加薪」9.5% 至1102萬

機管局行政總裁林天福「疫市加薪」。根據年報財務報表，計及基本薪酬、優秀表現酬金及退休福利，林於2022年年薪高達1,101.5萬元，比其於2021年獲得的1005.8萬元，多出95.7萬元，即「加薪」9.5%，相較剛爆發疫情前、即2019年的1056.2萬更多。

年報細項指出，林天福年薪中的退休福利維持90.3萬元不變，主要加幅集中在基本薪酬及優秀表現酬金，分別為681萬元及330萬元，較之2021年的621.7萬元及293.6萬元，分別增加了59.3萬元及36.4萬元。其1101.5萬元的年薪，亦比前特首林鄭月娥於20至21年度的508萬高出逾一倍。