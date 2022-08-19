賽車運動節周末舉行設電競比賽　汽車會爭取後年復辦Formula E

香港汽車會學辦的「第四屆香港賽車運動節」，將於明日及後日（20及21日）在數碼港商場全天候廣場舉行，届時將會結合近年熱門的電競概念，舉辦多項活動，公衆可免費入場。



香港汽車會會長李耀培表示，現積極爭取在後年、2024年復辦Formula E，他又說，許多年青車手都是從電競開始訓練，認爲電競是良好的運動去訓練年輕人的心智及團隊精神。



香港汽車會會長李耀培。（蕭博禧攝）

2019年Formula E因社會事件取消

李耀培稱，2019年的Formula E因當時香港正值反修例風波而未能舉辦，現積極爭取在2024年再舉辦Formula E。他又說，許多年輕車手都是從電競開始訓練，認爲電競是良好的運動去訓練年青人的心智及團隊精神。

盤點兩日精彩活動：



實體賽車風馳電掣，除了要有駕駛執照，還需認可訓練學校完成課程，簽發證書後通過體能及筆試才可參與。場地設有電競賽車設備，裝有電競賽車遊戲「assetto corsa」，讓參加者一嘗車手快感。參加者可排隊參與，每人限玩兩圈賽道。

+ 4

歐陽若曦及余嘯峰借出賽車器材及獎盃

「 賽車展示區」會展出四架曾經由香港賽車運動員駕駛的戰車，包括由香港賽車隊 KCMG 研發及生產，連續兩屆成為世界賽車運動會(FlA Motorsport Games )賽事指定用車，印有上屆香港隊拉花的四級方程式賽車。

著名賽車運動員歐陽若曦及余嘯峰借出賽車器材及獎盃，另外會場設有簡述賽車運動發展的展覽，市民可參與問答遊戲，回答正確會獲贈紀念品，當中包括餐具套裝及扇。

電競賽車表演賽直播及賽車運動工作坊在具有大銀幕的舞臺進行。（蕭博禧攝）

電競賽車表演賽直播

香港汽車會獲政府贊助，為139個7歲到29歲人士提供電競賽車訓練，兩日活動由早上11時至下午4時會直播這139位學員作賽，比賽分四個年齡組別，透過電競賽車遊戲「raceroom」進行。市民可透過大銀幕觀看刺激的電競賽車表演賽直播。

賽車運動工作坊

工作坊將在舞臺以分享會形式進行，賽車運動員張煒安、輪胎品牌Yokohama以及Formula Square會在不同時段進行分享，讓賽車迷更深入了解賽車運動，詳情如下：

張煒安（主題：電單車比賽）：20日下午1時。

Yokohama（主題：分享賽車用汽車）：20日下午2時。

Formula Square（主題：結合虛擬和實體賽車體驗）：20日下午3時。

「第四屆香港賽車運動節」

日期：2022年8月20日及21日

時間：上午10時至下午6時

地點：數碼港道100號數碼港商場全天候廣場

費用：免費