【體育節】單車美少女紙上踩車　鼓勵市民「見圖運動」

新冠肺炎疫情下，每年一度的體育節的實體活動均告取消，但作為活動大使的4名現役及退役香港運動員，包括前單車港將馬詠茹、劍擊代表符嘉珈、帆船港將唐裔盛及前田徑運動員鄧漢昇，透過獨特攝影作品粉墨登場，鼓勵市民「見圖運動」。

體育節以「枱上的運動會」為題，邀來一眾現役或退役港將拍攝，效果相當有趣。當中，已退役的單車代表馬詠茹在筆記簿與萬字夾「製成」的賽道上「踩車」、跨欄教練鄧漢昇於書桌上「跨過」便利貼、以及唐裔盛在餐桌上揚帆出海。

「迷你版」的馬詠茹在筆記簿上踩車，題材甚有新鮮感。（由公關提供）

馬詠茹：希望大家見圖運動

最近常在各運動主題攝影作品登場的馬詠茹，坦言今次拍攝非常有趣：「過去試過在很多不同的環境騎單車，不過沒有想過自己可以在筆記簿上騎單車，作品出來的效果非常有趣！」她期望市民欣賞攝影作品之餘，也會「見圖運動」：「希望鼓勵身邊的朋友家人，一同享受運動的樂趣，紓緩身心壓力。」

鄧漢昇則表示希望今年以體育節大使身份，能『以運動影響生命』，把運動的樂趣分享予社會大眾，抗疫之外培養持續運動的習慣，維持身心健康。

鄧漢昇盼能藉這次活動以運動影響生命。（由公關提供）

有趣畫面背後花絮：（按圖放大）

馬詠茹退役後仍愛運動，早前參與拍攝運動攝影師程詩詠的《撐．港女》相展：（按圖放大）

大迫傑跑步語錄，按圖放大：

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Ultramasx UltraOne跑步口罩實測：（按圖放大）