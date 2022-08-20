詐騙營｜入境處增設Whatsapp專線51908909　供受困港人求助

東南亞詐騙風波繼續發酵，詐騙集團在東南亞國家設立營區，涉人口販賣、非法禁錮，甚至有港人被利誘赴柬埔寨、緬甸、泰國及老撾等國家工作後涉被禁錮。

有多名於緬甸遇險的受害港人向《香港01》表示，希望港府設立網上即時通訊專線等渠道，更便利求助。保安局今日（20日）回覆指，入境處「協助在外香港居民小組」現已設立Whatsapp專線(852) 5190 8909，方便求助人士與小組聯絡。



▼詐騙營內情況▼



據入境處網站所示，常設的三個主要求助途徑，包括致電24小時求助熱線、下載入境處手機APP以網絡數據致電求助，或提交網上求助表格。

但有多名於緬甸遇險的受害港人向《香港01》表示，由於人身自由受到限制，難隨意上網或使用手機，但「工作」期間需使用WhatsApp或Telegram等通訊軟件，希望港府設立網上即時通訊專線等渠道，便利他們求助。

翻查入境處「外遊協助」一欄，目前共有三個主要求助途徑，但有詐騙風波受害者認為，港府執法部門可考慮設立網上即時通訊專線，更便利他們求助。

保安局回覆指，入境處「協助在外香港居民小組」現設立Whatsapp專線(852) 5190 8909，方便求助人士與小組聯絡。入境處亦呼籲市民，若收到受騙親友的求助，可盡快與小組聯絡，以便作出跟進。

保安局昨晚（19日）表示，今年1月至今共接獲26名港人的求助個案，26名求助個案中，14名港人已確認安全，當中10名已回港。保安局又披露餘下12名港人所在位置，8人正身處緬甸，3人身處柬埔寨，1人身處泰國，各人的人身自由受到限制。