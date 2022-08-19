詐騙營｜被困港人：用電話受監視難下載入境處app　冀可WhatsApp

東南亞詐騙風波繼續發酵，有港人被利誘赴柬埔寨、緬甸、泰國及老撾等國家工作後涉被禁錮。保安局副局長卓孝業表示，當局接獲23宗求助，呼籲受害人可致電入境處熱線、入境處app求助，或到入境處網站填表、上載照片。

多名於緬甸遇險的受害港人向《香港01》表示，由於人身自由受到限制，難隨意上網或使用手機，但由於「工作」期間需使用WhatsApp或Telegram等通訊軟件，認為港府倘可設立網上即時通訊專線等渠道，更便利求助。《香港01》已向入境處作出查詢，正待回覆。



▼詐騙營內情況▼



翻查入境處「外遊協助」一欄，目前共有三個主要求助途徑，包括致電24小時求助熱線、下載入境處手機APP以網絡數據致電求助，或提交網上求助表格。根據表格指示，需申報個人資料、電郵地址及聯絡電話，亦可自行選擇填寫所在位置及求助內容，及可加入圖像等附加檔案。

翻查入境處「外遊協助」一欄，目前共有三個主要求助途徑，但有詐騙風波受害者認為，港府執法部門可考慮設立網上即時通訊專線，更便利他們求助。

《香港01》成功接觸多名於緬甸陷入險境的受害港人，包括已逃離操縱並安全返港者，以及仍身在當地、尚未脫險人士。綜合各人所述，他們被迫做詐騙「工作」，期間僅能有限度使用手機，難以隨意下載手機app，甚或花時間填寫求助表格。

不過，由於「工作」所需，他們可用WhatsApp或Telegram等通訊軟件與外間聯繫，認為執法部門可考慮設立網上即時通訊專線，便利受害人尋求協助。

翻查各通訊軟件，包括Whatsapp、Telegram、Line等，均有實時位置共享功能，不過網上版則不適用，但仍可傳送文件或相片。《香港01》已向入境處作出查詢，正待回覆。

保安局副局長卓孝業今日在電台節目表示，今年1月至今，當局共收到23名港人求助，其中12人確認安全，當中10人已返港，另外兩人的其中1人表達暫時不想返港，1人正在安排中；另外，尚有11人仍然在外地。



他提到，受害人可致電入境處協助在外港人小組熱線求助外，若能使用流動數據，亦可在入境處應用程式撥打網絡電話；如數據微弱，可填寫求助表格，不清楚所在地點人士，則可拍照上傳至表格內。 他指，當局已透過駐當地中國領事館，並經國際刑警向當地執法單位提出協助和跟進。他說，保安局牽頭成立專責小組，聯同警務處及入境處應對，動用所有可動用的資源協助在外港人。