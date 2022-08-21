相機及影像博覽｜影友花逾$5000買背囊腳架　有人稱玩住先遲啲買

一連四日的「香港相機及影像博覽2022」今（21日）來到第三日，進場人士中，不乏一身裝備的攝影愛好者，他們各有「心頭好」：當中有人被會場優惠吸引，花費逾5,000元購買相機背囊及腳架「套餐」；亦有人表示不見「心頭好」有優惠，決定「玩住先」，待價錢回落才入貨，僅計劃在會場花費700多元購買濾鏡。



▼8月21日 香港相機及影像博覽2022▼



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展覽可一次性看各品牌產品 職員也會詳細介紹

與太太行街的陳先生擁兩部相機及十支鏡頭，他今日花費逾5,000元在會場購買一個包括相機背囊及腳架「套餐」。陳先生認為會場價錢較「街價」便宜，而展覽吸引力在於各參展商會展出最新資訊及優惠，有講座傳授攝影知識，入場人士又可觀看攝影作品。

他指展覽可一次性看各品牌產品，職員也會詳細介紹，但一般陳列室或未有太多產品展示，職員亦未必熱心講解。對於展覽入場費50元，陳先生形容「有啲貴」，指其他展覽入場費都是10至20元。

陳先生花費逾5,000元在會場購買一個包括相機背囊及腳架「套餐」。（蕭博禧攝）

盼增購物區及優惠 看完後可「買返啲平嘢」

阿Jack擁有五部相機及約十支鏡頭，偏好攝影人像及汽車，他「心頭好」是Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II鏡頭（目前行貨市價約1.9萬元），不過他稱「遲啲會買，玩住先」，待價錢回落就會入貨。他坦言會先「格價」，但他的「心頭好」價錢是「話幾多就幾多」，因此暫只計劃即場花費700多元購買濾鏡。

他認為攝影器材展對愛好者有吸引力，因為有許多新科技及資訊，部分亦提供優惠價。他指會場氣氛「少少冷清」，但不用太擠迫有好處。他希望展覽增加購物區及優惠，讓人看完後可「買返啲平嘢」。

阿Jack希望展覽增加購物區及優惠，讓人看完後可「買返啲平嘢」。（蕭博禧攝）

目標看攝影師講座 盼主辦方將講台升高

黃先生稱自己「鍾意係唔係都拎埋部相機出街」，他擁十部以上相機，及逾二十支鏡頭，而這次「心頭好」是Nikon Z 400mm f/2.8 TC VR S鏡頭，形容它「輕、方便，拎出街玩都得」。目前該支鏡頭行貨市價約為12.5萬元。

黃先生憶述曾在「手機未有得上網」年代，看過在灣仔會展舉辦的攝影器材展覽，指當時規模盛大，人流也較現時多。他今日主要看Sony及Nikon攝影師講解，也趁機觀看及試用各類產品。他又補充，會場講台太低，有時前方聚集太多人，後面觀眾會看不到，他希望主辦方將講台升高。

黃先生今日主要看Sony及Nikon攝影師講解，也趁機觀看及試用各類產品。（蕭博禧攝）

施先生「心頭好」是Nikon Z9無反相機及NIKKOR Z 800mm F6.3 VR S鏡頭，稱場內有許多人排隊試用。該相機目前行貨市價約5萬元，而鏡頭則賣約5.6萬元。

他形容香港有許多攝影愛好者，但現在難到外地旅遊，展覽可以將大家聚集，方便一次過看眾多品牌。對於這次展覽在九龍灣舉辦，施先生認為灣仔會展近港鐵站，交通上較方便。