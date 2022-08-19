相機及影像博覽｜攝影器材展疫市周五開鑼　主辦者冀每年舉辦

自2020年爆發新冠疫情，政府宣布封關後，展覽業步入寒冬，今年初的第五波疫情更成為致命的打擊。不過旗下業務包括DCFever的力天多媒體有限公司，卻在僅三個半月的時間，「疫市」籌備舉辦本港久違的攝影展覽「香港相機及影像博覽2022」，今日（19日，星期五）開鑼，一連四日舉行。



主辦商表示，自疫情爆發後業內難再互相聯繫，適逢成立20周年，因此在可能虧損過百萬元的情況下，仍然希望達成心願，最終在經歷爭奪檔期、邀請展商的困難後，終可成功舉行，「既然洗濕咗個頭，就唔好再諗賺蝕嘅問題。」他們目標在未來，冀望明年可爭取會展檔期，與其他攝影協會合辦，甚至將展覽恆常化。



力天多媒體有限公司董事黎景宜（右）、周宇杰（左）介紹「香港相機及影像博覽2022」。（盧翊銘攝）

相機及影像博覽周五起一連四日在九展舉行

《香港相機及影像博覽2022》今起（19日）至22日一連四日在九龍灣國際展貿中心匯星（Star Hall）舉行，主題為「無反．攝影新趨勢」，場內設有30個攤位，涵蓋多個廠商及攝影品牌，入場票價為50元。據資深攝影界專家伍振榮稱，本港已有逾20年沒有大型的相機及攝影展覽。

主辦商力天多媒體有限公司創辦於2002年，旗下業務包括零售店舖及攝影網站，成軍多年逐步在本地攝影界立足。其董事黎景宜及周宇杰表示，適逢成立20周年，加上疫情後攝影界再無大型活動，業內人士難再互相聯繫。因此今年初在查詢場地檔期及廠商的意向後，於是在5月初「膽粗粗」決定舉辦攝影展覽，讓廠商、攝影師及愛好者，均可聚首一堂。

前期付出開支達七位數字 仍未達收支平衡

從準備至舉辦僅得約三個半月，黎景宜坦言，最大的困難在於邀請品牌或廠商，將原本已預定好的市場預算投放至展覽；同時舉辦日期與電腦節相撞，亦增加邀請難度。但他興幸最終仍獲絕大部份的品牌參與，包括佳能、尼康、索尼等主流品牌，市佔率共逾90%。

有指在香港舉辦攝影展覽或要蝕七位數字，即過百萬元。他們則透露，七位數字為前期付出的開支，包括租賃及搭建會場所需的費用等，目前收支仍未達平衡，加上疫情及首次舉辦等不穩定因素，估計或可能蝕六位數字。

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會展檔期已滿痛失政府資助 預計3萬人次入場

惟周宇杰強調，縱使最後蝕錢完場，但仍可推動本地攝影界的發展及累積經驗。他期望若成功舉辦，明年可爭取會展的檔期，與其他攝影協會合辦，甚至將展覽恆常化。

我哋幻想搞呢類型展覽好耐喇，但天時地利人和一直實行唔到，今年做到某程度上達成一個心願，既然洗濕咗個頭，就唔好再諗賺蝕嘅問題。 力天多媒體董事周宇杰

其實政府早前宣布，延長會議展覽業資助計劃，主辦商可申請一筆過資助，金額為年均場租的20%，惟九展並不列入在該計劃的名單中。公關、銷售及市務部經理陳麗明則表示，由於第五波疫情以致多個展覽延期，會展的檔期已滿，其他場地的檔期亦緊張，若然當時放棄8月中的檔期，只可延至明年舉辦，並進取估計約有3萬人次入場。

富士將全球首次公開最新技術 設巨型鏡頭隧道「打卡位」

陳麗明續指，適逢FUJIFILM（富士）X系列誕生10周年，廠商將於展覽全球首次公開最新技術，並特設巨型鏡頭隧道「打卡位」；而會場內的零售商亦會現貨出售缺貨多時的相機及鏡頭。黎景宜亦透露，由於疫情導致部份零件，如晶片的供應不穩，不少熱門器材近年供應有限，因此向展商極力爭取，更笑指︰「𠵱家有貨已經係一種優惠。」

見證20年相機銷情高轉低：𠵱家鍾意影相先會揸相機

最後作為零售商，談到相機器材近年的銷情，周宇杰坦言黃金期為2008至2012年，稱當時的銷量不斷攀升，其後因智能手機的興起，相機的功能漸被取代，銷量便由高峰回落。不過近年本港出現一群攝影發燒友，他們願意花費巨資追求器材，因此銷量趨向穩定，更為相比10年百花齊放的時期，業界的生態更為健康。「𠵱家形勢分已經好別分明，你鍾意影相先會揸部相機。」

也許網上有聲音質疑商人只做穩賺不賠的生意，但有危便有機，黎回想起20年的創業路，自言一直在經濟低迷時看準發展機遇，「其實我哋2003年初沙士時開門市，第一年都係蝕，但後面都生存到𠵱家。我哋2002年開網站，當時科網股爆破，亦燒咗幾年錢。所以應該咁樣講，我哋習慣咗蝕錢。」

德國Photokina永久停辦 日本CP+今年復辦實體展

疫情前每年都有大型攝影器材展覽，雲集各大相機品牌，成為新產品發表場合。其中享負盛名的有兩年一度的德國科隆舉行的世界影像博覽會（Photokina），2019年因疫情取消，2020年宣布永久停辦，結束70年歷史；另一是日本的CP+ (Camera and Photo Imaging Show) ，2020年因疫情停辦後，去年採用網上形式，今年復辦實體展，並附以網上展；台灣也會在10月舉行「台北攝影器材及影音創作設備展。可見即使手機蠶食相機市場，但仍有一定的需求。

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