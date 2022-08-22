本地遊｜海洋公園新推兩航線遊港島南　最平$90盡覽海岸線

海洋公園將推出「探索港島南」海上導賞觀光項目，兩條航線包括中環遊及南區遊，價錢分別為120元及90元。參加者可盡覽優美地貌海岸線，從中學習本港漁業活動、保育及有關「香港保衛戰」的歷史軍事知識。



海洋公園大樹灣碼頭於本月初正式啟用，早前為訪客提供經鴨脷洲往返香港仔和水上樂園的免費渡輪服務，由9月3日起，逢星期六日及公眾假期，將推出「探索港島南」海上導賞觀光項目。兩條航線包括中環遊及南區遊，價錢分別為120元及90元，活動今天起在 Klook網站接受報名。參加者可盡覽優美地貌海岸線，從中學習本港漁業活動、保育及有關「香港保衛戰」的歷史軍事知識。

路線一：中環遊（中環往海洋公園大樹灣碼頭）

旅程一小時，海洋公園「威威村莊」村民沿途會講解本港漁業活動、現代建設及香港海防軍事．分享瀑布灣、休漁期及香港仔避風塘的歷史點滴。景點包括西環泳棚、青洲燈塔、瀑布灣等。

路線二：南區遊（鴨脷洲往海洋公園大樹灣碼頭）

香港仔魚頻批發市場。（蕭博禧攝）

行程約45 分鐘，沿途可感受新舊漁港風情，認識香港漁業傳統文化、風俗及漁民生活方式。景點包括鴨脷洲洪聖古廟、香港仔魚頻批發市場及鴨脷洲造船廠等。

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探索港島南 – 小航海家

日期：2022年9月3日至2023年3月26日（星期六、日及公眾假期）

對象：建議3歲或以上人士參與，未滿18歲之參加者必須由家長／監護人付費陪同參加

時間及行程：

●小航海家 – 中環遊：上午10:00至上午11:00

●小航海家 – 南區遊：下午02:00至下午02:45

●小航海家 – 中環遊：下午06:15至下午07:15

活動需時：

●小航海家 – 中環遊：1小時

小航海家 – 南區遊：45分鐘

●名額：82人

語言：粵語

集合時間及地點：

●小航海家 – 中環遊：上午09:45於中環10號碼頭集合

●小航海家 – 南區遊：下午01:45於鴨脷洲觀光舢舨碼頭集合

●小航海家 – 中環遊：下午 06:00於海洋公園大樹灣碼頭