海洋公園水上樂園推人魚嘉年華 學習美人魚儀態 3000門票贈弱勢
撰文：蕭博禧
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海洋公園將於9月在宏利呈獻的水上樂園「天海溝」正式推出「人魚水上嘉年華」活動，讓參與者化身美人魚，學習美人魚動作、儀態和泳姿，從中學習保育海洋的重要性。海洋公園與宏利今（12日）聯手推出「繽紛樂享慈善計劃」，發放3000張海洋公園水上樂園公益門票，邀請弱勢社群暢遊水上樂園。 活動有來自香港小童群益會、基督教家庭服務中心、保良局、東華三院及香港基督教女青年會五間社福機構共450位受助人參與。
「人魚水上嘉年華」將於2022年9月3-4日、10-11日、17-18日、24-25日，在位於海洋公園水上樂園「迷失部落」的天海溝舉行，3大活動包括：
1. 搗蛋·派對·美人魚
此為全港首個美人魚水上互動表演，美人魚舞蹈員將帶領參與者化身人魚族，參與海洋歷險。
2. 人魚 101
參加者將有機會穿上美人魚魚尾裝飾，學習美人魚儀態及泳姿，體驗美人魚這項運動。此為免費活動，須於水上樂園內即日報名，每節名額限 15人，先到先得。
3. 美人魚彩繪
化妝師為參加者畫上臉部彩繪。
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