衞生署正調查逾600宗違反隔離檢疫個案　逾140宗涉佩戴電子手環

本港疫情持續，衞生署今日（22日）指，截至8月20日，約260人因違反隔離或檢疫相關規例被法庭定罪，被判即時監禁最多四個月或罰款最高15,000元不等。現時另有超過600宗懷疑違反隔離或檢疫相關規例的個案尚在調查，當中逾140宗與佩戴電子手環相關。衞生署表示，會嚴肅跟進每宗個案，並根據調查結果和證據考慮作出檢控。



另外，截至8月20日，由衞生署發出的強制檢測令已逾2.5萬張，未有遵從而被發出的定額罰款通知書已逾7,000張，當局呼籲市民遵從強制檢測指示及公告進行檢測。



▼8月16日 馬鞍山福安花園第一座圍封強檢▼



+ 2

約260人違反隔離或檢疫規例被定罪

衞生署指，居定隔離的確診人士離開家居範圍、不遵從安排戴上電子手環、剪斷電子手環，或刪除「居安抗疫」流動應用程式，均被視為違反隔離令，屬刑事罪行，最高可被罰款10,000元及監禁六個月。

當局指，至本月20日，已有約260人因違反隔離或檢疫相關規例被法庭定罪，被判即時監禁最多四個月或罰款最高15,000元不等。衞生署發言人強調，有關判刑給予社會的信息非常清晰，相關違規行為屬刑事罪行，政府絕對不會容忍。

▼居家抗疫電子手環▼



衞生署指續指，現時另有超過600宗懷疑違反隔離或檢疫相關規例的個案，尚在調查或跟進中，當中包括超過140宗與佩戴電子手環相關。衞生署會嚴肅跟進每宗個案，並根據調查結果和證據考慮作出檢控。

處理逾2.5萬張強制檢測令 逾7000張定額罰款通知書

另外，截至八月二十日，衞生署處理的強制檢測令超過2.5萬張，及定額罰款通知書超過7000張。當局呼籲市民遵從《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下的強制檢測指示及強制檢測公告進行檢測。

按現時法例，如市民未遵從強制檢測指示或公告，一經定罪，最高可被判處罰款25,000元及監禁六個月，而解除有關法例責任的定額罰款為10,000元；收到強制檢測令而未有遵從，則可處罰款50,000元及監禁六個月。