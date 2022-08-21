強制檢測｜增66大廈　涉將軍澳廣場等區內7幢　浪翠園3幢污水陽性

本港今日（21日）新增6,513宗確診個案再創反彈後單日新高，醫務衞生局晚上發出最新一份強制檢測公告，有66幢大廈上榜。當中有58幢大廈因有居民確診而被納入公告，涉及鴨脷洲海怡半島怡暉閣及海寧閣、薄扶林寶翠園6座、鰂魚涌太古城夏宮閣，以及觀塘凱滙2座等。黃大仙區有10幢大廈上榜，為18區中最多，涉及鑽石山星河明居B座及豐盛街紀律部隊宿舍1座等；將軍澳也重災，有七幢大廈上榜，涉及將軍澳廣場1座、將軍澳海悅豪園1座、將軍澳怡心園4座等。另外，有八幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，包括深井浪翠園1至3座等。



當局指，任何人在8月15日至21日曾身處有關大廈超過兩小時，須於周一或周二（22日或23日）進行核酸檢測。



▼8月21日強制檢測公告▼



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海怡半島兩幢大廈納入強檢名單

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有58個指明地方被納入強制檢測公告。在港島方面，上榜大廈有赤柱東頭灣道55號、鴨脷洲海怡半島怡暉閣及海寧閣、薄扶林寶翠園6座、鰂魚涌太古城夏宮閣及康怡花園E1座。

▼部份強檢大廈▼



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星河明居B座等黃大仙區10幢大廈上榜

九龍方面，黃大仙區有10幢大廈被納入公告，包括鑽石山星河明居B座、橫頭磡邨宏偉樓、樂富康強苑、黃大仙下二邨龍泰樓、牛池灣彩峰苑及新蒲崗采頤花園7座等。觀塘則有六幢大廈上榜，涉及牛頭角彩福邨彩喜樓、安泰邨錦泰樓、鯉魚門邨鯉旺樓及凱滙2座等。其餘上榜大廈有美孚新邨第四期百老匯街75-77號，以及深水埗富昌邨富誠樓等。

新界東方面，沙田為重災區，上榜大廈包括大圍名城2期1座（北翼及南翼）、美林邨美桃樓、穗禾苑慶盛閣及馬鞍山富寶花園7座等；大埔則有太和邨愛和樓及翠林閣1座等被納入公告；將軍澳被納入公告的大廈則有海悅豪園1座、怡心園4座、安寧花園4座及健明邨健晴樓、將軍澳廣場1座、寶林邨寶寧樓及廣明苑廣隆閣。

深井碧堤半島2座強制檢測

新界西方面，屯門上榜大廈有田景邨田敦樓、嘉悅半島2座及澤豐花園澤安樓等。荃灣被納入公告的有祈德尊新邨B座、麗城花園3期1座，以及深井碧堤半島2座等。其餘上榜大廈包括元朗朗屏邨鳳屏樓及天水圍天愛苑愛濤閣等。

浪翠園1至3座污水樣本呈陽性而被納入強制檢測公告。（資料圖片）

因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有八個指明地方被納入強制檢測公告，包括深井海韻花園2及3座、浪翠園1至3座、馬鞍山錦龍苑龍耀閣，以及屯門景峰花園3座等。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月22日）▼



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另外，政府周一（22日）將於黃大仙竹園北邨及深井海韻花園增設或重開流動採樣站，而位於樂富橫頭磡邨及深井碧堤半島的流動採樣站會延長服務日期至周二（23日）。

當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

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▼8月21日 強制檢制全名單▼



1.大埔太和邨愛和樓



2.大埔翠樂街 9 號翠林閣 1座



3.大埔景雅苑景欣閣



4.大圍名城 2 期 1 座(北翼及南翼)



5.大圍美林邨美桃樓



6.沙田穗禾苑慶盛閣



7.沙田廣源邨廣楊樓



8.沙田愉翠苑愉歡閣



9.沙田沙角邨雲雀樓(A, B及C 座)



10.馬鞍山富寶花園 7 座



11.馬鞍山錦豐苑錦萱閣



12.將軍澳廣明苑廣隆閣



13.將軍澳健明邨健晴樓



14.將軍澳寶林邨寶寧樓



15.將軍澳安寧花園 4 座



16.將軍澳將軍澳廣場 1 座



17.將軍澳海悅豪園 1 座



18.將軍澳怡心園 4 座



19.荔枝角美孚新邨第四期百老匯街 75-77 號



20.深水埗富昌邨富誠樓



21.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 1 座



22.牛池灣彩鳳徑23 號彩峰苑



23.黃大仙黃大仙下二邨龍泰樓



24.黃大仙竹園北邨梅園樓



25.慈雲山慈樂邨樂安樓



26.慈雲山慈康邨康健樓



27.新蒲崗采頤花園 7 座



28.樂富杏林街 23 號康強苑



29.橫頭磡橫頭磡邨宏偉樓



30.鑽石山星河明居 B 座



31.牛頭角彩福邨彩喜樓



32.油塘鯉魚門邨鯉旺樓



33.觀塘安泰邨錦泰樓



34.觀塘翠屏南邨翠櫻樓



35.觀塘安泰邨明泰樓



36.觀塘凱滙 2 座



37.元朗朗屏邨鳳屏樓



38.天水圍天愛苑愛濤閣



39.屯門大興花園 1 期 4 座



40.屯門友愛邨愛曦樓(1及2座)



41.屯門田景邨田敦樓



42.屯門嘉悅半島 2 座



43.屯門澤豐花園澤安樓



44.青衣長安邨安濤樓



45.荃灣祈德尊新邨 B 座



46.荃灣麗城花園 3 期 1 座



47.深井碧堤半島 2 座



48.葵涌石籬一邨石安樓



49.葵涌葵聯邨聯逸樓



50.葵涌葵馥苑安葵閣



51.東涌裕東苑喜東閣



52.東涌逸東二邨悅逸樓



53.赤柱東頭灣道55號



54.鴨脷洲海怡半島怡暉閣



55.鴨脷洲海怡半島海寧閣



56.薄扶林寶翠園 6 座



57.鰂魚涌太古城夏宮閣



58.鰂魚涌康怡花園 E1 座



▼8月21日 因污水樣本檢測呈陽性、需納入強檢名單大廈▼



1.屯門景峰花園 3 座



2.馬鞍山錦龍苑龍耀閣



3.馬鞍山錦龍苑龍欣閣



4.深井海韻花園 3 座



5.深井海韻花園 2 座



6.深井浪翠園 1 座



7.深井浪翠園 2 座



8.深井浪翠園 3 座

