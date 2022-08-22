甯漢豪參觀房協組裝合成屋　洪水橋資助屋上蓋工程減至兩年內竣工

全方位加快土地房屋供應是今屆政府重點工作，發展局局長甯漢豪今（22日）參觀房協位於粉嶺軍地北村的「組裝合成」房屋發展項目模擬單位，包括屋內廚廁設施，實地了解「組裝合成」建築法（MiC）的應用和施工情況，其中洪水橋/厦村第1A期的資助出售房屋項目，更成功將上蓋工程施工時間縮短至24個月內竣工，300個單位預計於2024年落成。



發展局局長甯漢豪（右六）參觀房協位於粉嶺軍地北村的「組裝合成」房屋發展項目模擬單位。（發展局FB專頁圖片）

洪水橋資助出售房屋可2024年落成

發展局官方FB專頁帖文指，甯漢豪首先聽取房協行政總裁兼執行總幹事陳欽勉、總監（物業發展及市場事務）楊嘉康和總監（工程策劃）楊啟裕的簡介，了解房協轄下主要房屋項目的最新發展，包括採用混凝土「組裝合成」建築法興建的洪水橋第1A期專用安置屋邨項目。有關專用安置屋邨單位用以安置受政府清拆行動影響的合資格寮屋住戶。

洪水橋/厦村項目第1A期的資助出售房屋，透過應用MiC及BIM（建築信息模擬）縮短施工時間，令上蓋工程可於24個月內竣工，300個單位預計於2024年落成。

甯漢豪欣悉採用預製組件和「組裝合成」建築法有助提升生產力和成本效益，大大加快相關項目的施工進度，有助更快安置受影響住戶，使政府的清拆行動更為順𣈱，從而加快收地及發展進程。甯漢豪隨後亦在房協主席陳家樂陪同下，實地視察洪水橋專用安置屋邨工地。