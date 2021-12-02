華懋東京街項目採組裝合成法興建　明年第三季推出

華懋與市建局合作的長沙灣東京街重建項目，預計最快明年第三季推出。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興今（2日）表示，此東京街項目將採用組裝合成法（MIC）興建，為本港第一個由私人發展商採用此環保技術興建的樓盤。

對於明年樓價走勢，蔡宏興預計，明年整體經濟將出現增長，而且較今年好，他估計明年樓價不應該「調轉頭」。惟新型變種病毒的出現或令市場仍存在隱憂，長遠希望樓價可維持穩定。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興（左二）表示，東京街項目將採用組裝合成法興建。

東京街重建項目位於東京街24至38號及福榮街240至244號，蔡宏興指，採用MIC下，預製組件於工廠內完成，隨後搬至地盤進行安裝，此做法將減少施工時間、減少建築廢料外，噪音問題亦可大為改善。東京街重建項目樓高31層，將為目前最高的MIC項目。

金門建築執行董事曾慶祥表示，採用MIC方法最高可興建40層，同時可減少70%建築人手，建築廢料及噪音也將減少68%及78%，並可提高效率。而預製組件在工廠內已完成檢測，包括防水要求等。

就MIC能否減低建築成本，蔡宏興指，目前本港相關配套並未完善，「暫時冇咩慳到」，但若然未來MIC在港轉趨成熟及普遍，建築成本將會降低。他又指，是次項目將確立組裝合成法在港的可行性。

對於政府擬研究設立住宅單住最低面積下限，蔡宏興稱，集團不會興建納米樓，又指香港作為宜居城市，需要在居住面積上設最低限制，不過呎數方面要由各方商討。