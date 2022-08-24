夫婦用餐遇鄰座食客叫反修例口號　指滋擾變大打出手　准守行為

夫婦到冰室吃早餐時，鄰座食客點餐無人理，該食客疑大叫反修例口號，夫不滿指滋擾，涉由爭執引發打鬥，3人被捕並同被控在公眾地方打鬥罪。案件今(24日)在西九龍法院提堂，夫婦承認曾參與事件，獲撤控並准以1千元簽保守行為12個月，並須支付堂費300元，涉叫口號的食客，則暫時毋須答辯，案件押後至10月6日再訊。



兩名夫婦被告：盧紹聲（50歲、汽車技術員）及陳燕珊（49歲、女文員），承認於2022年3月3日，在新界石籬二邨石籬購物中心第二期地下銀龍冰室曾參與打鬥，兩人均准簽保守行為，原有控罪獲撤銷。

3名被告在西九法院應訊，兩名夫被告准守行為。(資料圖片)

涉打鬥男子案押後訊

另一男被告吳偉雄（47歲、廚師），被控一項在公眾地方打鬥罪，指他在同日同地在公眾地方參與非法打鬥。他暫時毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見，吳准以500港元保釋，期間不得直接或間接接觸控方證人。

覺食客行為滋擾引發爭執

案情指，盧及陳為夫婦，當日早上10時，他們到銀龍冰室吃早餐，一名男食客稍後到達，並坐在他們的附近。該食客想點餐時未有工作人員理會，該食客便在餐廳內大叫包括「光復香港，時代革命」等反修例口號。盧指該食客的行為滋擾，二人爭執起來，盧徒手推該食客肩膀，對方將盧推倒在枱面，並用右拳打盧的頭兩下。陳亦有打該食客的頭和背，歷時約1分鐘後侍應制止，警方到場拘捕3人。

盧認因對方叫反修例口號才打人

盧及陳警誡下承認曾作打鬥行為，盧稱因該食客有叫「光時」口號才打他，陳則稱擔心丈夫受傷才出手。3人事後均未有到醫院求診，警員見盧人中擦傷及鼻樑瘀傷；陳手指擦傷和瘀傷；食客上唇有擦傷。

案件編號：WKCC 2979/2022