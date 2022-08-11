尖沙咀群煞圍毆兩男內情曝光　舊愛現身惹爭執　新義安暴打14K

尖沙咀周日（7日）凌晨發生街頭毆鬥案，兩名男子被多名惡漢拳打腳踢。警方昨晚（10日）於九龍城及尖沙咀拘捕6名男子，他們涉嫌襲擊致身體造成實際傷害罪被扣查。消息指，被捕的6人與另外兩名被通緝男子均有黑社會新義安背景，被毆打的兩人則為黑幫14K的成員。事件疑涉及舊愛恩怨，新義安人馬中疑有人不忿舊愛人與14K兩男在街頭態度親暱，一時眼火爆，招來同幫眾成員，街頭暴打對方。



消息稱，被捕的6名男子年齡由19至33歲，全部報稱無業，並有新義安背景。警方目前仍通緝兩名在新義安分子，其中一人姓徐（23歲）男子，為案中關鍵人物。消息稱，徐男的前度女友，近期疑有新戀情。事發當日凌晨4時許，徐發現前女友，與2名有14K背景、分別姓文（37歲）及姓鄭（28歲）男子，在金巴利道一間食肆門外等外賣，徐男疑見到舊愛人與兩男在街頭態度親暱，一時妒火中燒。雙方先口角後動武，新義安的一方人多勢眾，手持櫈和竹枝圍毆文、鄭兩人。路人見狀，報警求助。警察到場前，施襲者已經離開，文、鄭二人聲稱醉酒跌倒受傷，拒絕送院及警察協助。而案中女主角則沒有受傷。

兩男被打至橫卧在街頭

警方其後主動追查，由油尖警區反三合會行動組第三隊跟進，警方翻查附近閉路電視，鎖定涉案人等，先後將6名人士拘捕，並通緝在逃人。消息指，警方仍追緝至少兩名有新義安背景的案中關鍵人物。

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網上影片可見，事發食肆位於金巴利道85號地下。兩名被毆打的男子跌坐在食肆門外行人路，遭多名惡煞圍毆。他們手口並用，又罵又打，有人拿起膠凳、木棍充作武器，用力猛擊事主的頭部，木棍更斷成兩截，亦有人狂用腳踩踏背部。兩人無力還擊，雙手抱頭挨揍，後來更被打至蜷伏在地上，但施襲者下手毫不留情，現場不斷傳出硬物擊打的「呯呯」巨響。

另一影片可見，群煞一度離開，後來折返現場。目擊司機連稱﹕「啊！又嚟又嚟！又擸嘢！又打」。兩男站在食肆門口被推撞，其中一人被推跌在馬路中心後，再遭十多人包圍施襲；另一男雖然只有一名對手，但對方手持木棍連環擊打，他最終亦不敵跌倒在地上。群煞逞兇後大叫「走啦！」、「打完就走啦」，然後施施然離去。而遇襲男子遭打至周身損傷，一直坐在地上。