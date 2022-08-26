肺癆︱首半年1577宗呈報　58宗屬就學年齡個案　一專上院校有群組

衞生署衞生防護中心胸肺服務今日（26日）公布今年上半年結核病（俗稱肺癆）個案組群情況，共接獲1,577宗結核病呈報個案，年齡介乎3至24歲正處於一般就學年齡的個案為58宗，佔3.68%，較去年跌0.38%。同期，有一宗出現於專上院校的群組，涉及2宗個案，分析顯示群組個案在細菌學上並無關連。



衞生防護中心胸肺服務表示今年的一至六月間共接獲1,577宗結核病呈報個案。（資料圖片）

介乎3至24歲個案佔3.68% 較去年全年比例微跌

衞生防護中心胸肺服務今日公布今年上半年學校結核病個案組群的情況，今年的一至六月間共接獲1,577宗結核病呈報個案，年齡介乎3至24歲正處於一般就學年齡的個案為58宗，佔3.68%，對比過去兩年資料，2020年及2021年3至24歲年齡組別的結核病個案比率分别為5.53%和4.06%，即較去年下跌0.38%。

專上院校群組顯示在細菌學上沒有關連

而截至本年8月1日的數據，2022年一月至六月校園內有一宗個案群組出現，涉及2宗個案，群組出現於專上院校，分析顯示組群其中個案在細菌學上並沒有關連。

結核病是一種經空氣傳播的疾病，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播。若旁人吸入這些小點，便有可能會受到感染。但一般而言，與病人長時間接觸才是造成傳染的最重要條件。

香港的結核病呈報率過去數十年持續顯著下降（衞生署圖片）

衞生署籲學校、學生及家長時刻保持個人及環境衞生

衞生署發言人指出，雖然香港的結核病呈報率過去數十年持續顯著下降，但結核病在本港仍然相當普遍，組群個案在校園亦時有發生，大多因結核病潛伏期偏長，患者較遲出現病徵及延遲求診，以致病例未能被及早發現。因應新學年即將開始，中心提醒校園持份者，包括學校管理層、學生及家長應時刻保持個人及環境衞生，提防結核病。

衞生署提醒市民必需繼續保持對結核病的警覺性，如有長期咳嗽、痰中帶血、消瘦、發燒和午夜盜汗等徵狀，應及早求醫。若不幸染上結核病，應注重呼吸道衞生和咳嗽禮儀，並在監督下接受治療。