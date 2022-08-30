中大圖書館偷拍兩女如廁　男生稱做人壓力大控制不了　認罪候判

男學生在中文大學的圖書館女廁內偷拍2名女生如廁，警方翻查閉電視片段尋出男生，他警誡下稱做人做事讀書壓力大，控制不了才偷拍。他今（30日）在沙田法院承認兩項窺淫罪，並揭他早前亦曾涉非禮事件，但准簽保守行為，現仍在簽保期間。其律師求情時指男生現正接受治療，若被還柙而停藥或影響療程，裁判官張志偉准男生繼續保釋，把案押後至9月13日判刑，期間會為被告索取感化及社會服務令報告。



被告吳文諾（25歲）被控兩項窺淫罪，指他於2022年6月25日，在香港中文大學新亞書院錢穆圖書館地下女廁內分別偷拍女子X及Y的私密部位或進行私密作為。

被告吳文諾在沙田法院承認兩項窺淫罪。(資料圖片)

兩事主如廁見下方出現手機鏡頭

案情指，女事主X當日下午在廁格內，見到有手機在隔壁廁格下方出現，鏡頭並向著她，X當時感到害怕，逗留大約10分鐘才離開。約5分鐘後，另一女主Y在同一廁所的某廁格內，同樣見到手機鏡頭向着她，Y驚惶大叫，鏡頭便即消失。Y並聽到有人離開廁所的聲音。

被告稱做人讀書好大壓力

警方之後憑閉路電視片段，及圖書館的出入紀錄找到被告，發現他曾在涉案女廁逗留約18分鐘。被告被捕後向警方說：「我覺得做人做嘢讀書都好大壓力，一時控制唔到至偷拍。」他在被捕前已刪除電話內的所有女性私密相片及影片。

被告早前曾牽涉另一宗非禮事件，獲准以簽保守行為方式處理，觸犯本案時仍在守行為期間，須交出2000港元擔保金。

辯方指被告正從3方面接受輔導及治療

辯方律師求情指，被告現正受基督教更生會、社會福利署及精神科醫生3方面輔導和治療，亦有定時服藥，一旦還押，可能需要停藥，或會影響其治療效果，冀法庭考慮准被告繼續保釋。

裁判官指被告坦白認罪，嚴格來說亦無定罪紀錄，決定先為被告索取報告，以考慮其他判刑可能性，並准他以原有條件繼續保釋。

案件編號：STCC 1778/2022