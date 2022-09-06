前警員涉猥褻兒子案　事主曾患隱藏式陰莖　醫生指自瀆無助病情

前警員涉要兒子一同看咸片兼齊手淫，並叫兒子看他與妻交歡直播案，今（6日）在高等法院續審。事主X繼續接受辯方盤問，辯方指案發時X的父母，即被告與其妻關係轉差，X被母親接走後，其母及外婆常向X說被告的壞話，又指被告有精神病，X信以為真，指X指稱被告的行為都是誣衊，X一概否認。控方又傳召泌尿科醫生作供，她指X曾患有隱藏式陰莖及包皮過大情況，並已作手術改善，她又指自瀆對這症狀並無幫助。



X認母親及外婆均有說被告壞話

X繼續作供時指，他的母親於2019年1月把他接走，自始他便搬離和父親同住的居所。此外，他的母親和外婆均有指被告(47歲)有精神病，X感到憤怒，起初並不相信，因他當時和被告關係仍好。惟母親等不時說被告壞話，X便開始相信被告有精神病。X又指，雙親在案發時已關係轉差，不時爭吵，他「夾喺中間」，會安慰雙方。

47歲被告否認曾猥褻侵犯其子。(資料圖片)

辯方質疑X對被告指控均是誣衊

辯方指，X對被告的指控，大多受母親和外婆影響，指被告展示色情片、在X面前手淫等，均沒有發生，直指X的指控不是事實，其說法亦有很多不清晰和前後不一的地方。辯方亦指，X對被告的指控是誣衊，或有人指使他作出誣衊。X一概否認。

精神科專家指X不會把夢境當現實

控方傳召精神科醫生樂蓉晶指，X於2019年被診斷患有自閉症譜系障礙及適應障礙症，其社交溝通能力弱，為人固執，難接受改變。此外，樂指X的父母於2018年12月分居，X由母親接走。母親其後告知X，被告患有精神病，X聽罷精緒激動，曾抓着外公的頸，恐嚇要縱火。樂又指，X不會把夢境當為現實。

泌尿科醫生彭潔儀稱，事主X曾患有隱蔽式陰莖及包皮過大，但自瀆不會有助這狀況。(朱棨新攝)

泌尿科醫生指自瀆對病情無助

小兒泌尿外科醫生彭潔儀則指，X曾有隱藏式陰莖及包皮過大，亦曾有龜頭炎，但指自瀆不會對其病情有幫助，X於2019年已接受手術改善情況。

47歲的被告被控10項罪名，包括4項向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為、3項煽惑年齡在16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為、及3項殘酷對待兒童的交替性控罪。指他於2016年至2018年12月，在香港及澳門侵犯兒子X，案發時X約10至12歲。

案件編號：HCCC251/2021