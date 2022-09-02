前警員涉迫子齊自慰　向子稱識女仔要學　直播與妻交歡稱真人示範

前警員涉要兒子一同看咸片兼齊手淫，並叫兒子看他與妻交歡直播案續審，控方今(2日)播出被告兒子X的會面錄影，X稱讀小一時，其父已曾教他若覺眼瞓，便到廁所褲抓下體。至他約讀小五時，父開始要他一同看色情片，並說識女仔要學。他指父會在他面前一邊看片一邊自慰，更說：「一齊做啦，好開心架。」他在父要求數次後，也開始一同看片和手淫。又有次其父說X也需要看真人示範，故在被告與妻的房內安裝了攝錄鏡頭，並在X的手機下載程式，更設定響鬧鐘，提X凌晨起身看「直播」。



從沒碰X或要求X觸碰其生殖器

但X稱，雖然他曾多次與現年47歲的被告，即其父親，多次一同看色情片及手淫，但被告從沒有觸碰過他，也從沒有要求過X觸摸被告的生殖器。

47歲被告否認向其子作出嚴重猥褻行為。(資料圖片)

叫X一同手淫稱好開心架

X說約在2017年他讀小五時，被告在其母親Y不在家時，把家的門窗關好，並拉上全部窗簾，然後從手機程式開出色情片段，並投射到電視要X與他一起觀看，並在他面前脫下全部褲子，露出下體，然後自瀆。被告並說：「阿仔，一齊做啦，好歡樂，好開心架。」他指被告會在影片開始有性交情況起開始做，直至完場，他有見到被告下體有抬高跡象，並有液體流出。X指被告又會對他說，將來識女仔都要做，令她舒服，她才會留在你身邊。

教X上課覺累可去廁所抓下體

X說約在他小一時，因為上課時常覺累，被告已教他可以去廁所，脫下褲子，然後抓下體，並叫X「自己探討」，X承認他有嘗試過，也認效果不錯。但被告叫他不可以告知母親，否則會「死梗」。

小六起幾乎每天都一起做

X稱自他讀小五那年開始與被告一同看色情片後，初時每月約4至5次，被告又經常叫他一起手淫，他後來也有跟著做。X形容在他讀小六時開始「出事」，被告幾乎每天都要與他一起做，更曾試過一止一次在商場的廁所作這行為。

騙人得手後稱慶祝一同到商場廁所

他憶述其中一次事件時指，被告當時常請假，並有做如財務中介的「秘撈」，被告又形容是「呃人」。有次被告帶他到上水找一名細姨，並向細姨說了些很淒慘的內容向細姨借錢，細姨轉賬了些錢給被告。被告之後很開心稱要「慶祝」，便帶他到商場廁所，他和被告各自入不同廁格，然後各自在廁格內放色情片手淫。

X拒做被告威嚇後果自負

他稱與被告一同看色情片時，約有八成時候會一起手淫，他有時會稱下體痛等原因推卻，被告會說：「搞錯，咁正既野都唔識珍惜。」有時又會威嚇他說：「你唔做後果自負。」並要他合作，更曾拿出籐條作勢要打X，X稱因怕被打，即時脫褲跟著照做。

稱X要看真人示範安裝攝錄鏡

X又說，約在他讀小四時，被告稱X要看「真人示範」，被告便在其妻不在家時，在兩夫婦房間的櫃頂安裝攝錄鏡頭，並在X的電話安裝程式，可以看到鏡頭的直播畫面，更為X設定響鬧提示，提他凌晨觀看。X稱他當晚有起牀，但覺得不很舒服，故只看了1至2分鐘，看到父母赤裸的畫面，他也呆了起來，便把手機反轉，只聽聲音，他稱覺得事件很猥瑣。翌日早上被告問他：「正唔正。」又說是「雄武」，X則回應：「OK既。」他指被告之後即拆掉鏡頭，並行上幾層樓把鏡頭丟掉，又刪去X手機內用以觀看直播的程式，又提X說這件事一定要保密，否則會有嚴重後果。

突帶X到澳門及大陸

X稱最後一次與被告一同看色情片的事件，發生在2018年12月底，他稱有天被告突向他說要「執嘢走」，他便執拾了行理，隨被告到澳門及大陸5日4夜，他稱不知被告何來的錢，兩父子有一同遊玩及住酒店，他們在澳門的酒店內，被告有在房間播放色情片，他洗澡時在浴室的電視也看到，被告亦有在X面前手淫，並發出如「雞叫」的聲音。

企圖自殺前通知妻接X走

X說該次旅程母親並無同行，去完澳門，被告帶他到大陸，沒有發生這樣的事，兩人後來回到香港，但沒有回家，被告曾服藥企圖自殺，事前通知其母來接走X。

47歲被告被控向16歲以下兒童作嚴重猥褻行為、煽惑16歲以下兒童作嚴重猥褻行為，及虐待兒童等10項罪名，案發時事主X僅10至12歲。

聆訊下午繼續。

案件編號：HCCC 251/2021