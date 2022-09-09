引爆水雷｜警方成功引爆鶴咀二戰英軍水雷　水面傳巨響濺極大水花

警方在鶴咀近鯨魚骨對開1.4公里外、約15深海底，首次找到一枚完整未被破壞的水雷，相信是二戰時期英軍軍事級別水雷。爆炸品處理課今日（9日）將聯同警隊部門採取行動，潛入水底引爆水雷。



行動今早11時起展開，水警輪在海面劃出一個行動範圍，爆炸品處理課船隻陸續駛抵現場，至12時左右有潛水員潛入水底。現場消息指，警務處行動處處長陳俊燊，現正在俗稱「飛虎隊」的特別任務連的「水鬼隊」船上親自指揮。



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爆炸品處理課人員估計，水雷在海底超過70年，表面生滿貝殼、硬化，受海水侵蝕。雖然水雷不會對市民及船隻構成即時危險，但由於其狀態完整，不能排除其內部炸藥仍然有效。由於水雷在淺水區被發現，證明已暴露於在船隻或公眾，如被人干擾水雷，爆炸風險不能忽視。

為確保行動安全，警方昨午2時起，在鶴咀一帶實施陸上及海上封鎖，直至行動完成；海事處已禁止船隻昨日及今日兩天指定時間內，進入水雷一公里方圓區域。警務處處長已指定鶴咀方圓5公里範圍為小型無人機的限制飛行區，由今早9時至下午3時期間實施。