鶴咀近鯨魚骨對開水底現水雷　警方明日引爆　一帶海陸封鎖禁飛

警方上月9日接獲潛水員報告，指在鶴咀海底找到一粒疑似水雷。警方確定位置在鶴咀近鯨魚骨對開1.4公里海底，首次找到一枚完整未被破壞的水雷，相信是二戰時期英軍軍事級別水雷。爆炸品處理課明日（9日）將聯同警隊部門採取行動，動員500人上午11時至下午2時潛入水底引爆水雷，附近一帶由今日中午開始封路及設禁飛區，呼籲市民避免前往。



爆炸品處理課署理高級炸彈處理主任李展超表示，警方預定明日（9月9日）在鶴咀對開海域水雷處理行動。在本年8月9日警方接獲市民報稱於潛水期間，在鶴咀東北1.4公里海底找到一粒疑似水雷。警方在天氣、日照、及水流容許下，爆炸品處理課及特別任務連派出人員潛水，成功在8月19日證實位置。水雷位置在鶴咀近鯨魚骨對開1.4公里，海正中心15米水深找到，屬於淺水區，相信是二戰時期英軍軍事級別水雷。

經詳細檢查及風險評估，爆炸品處理課人員估計水雷在海底超過70年，表面生滿貝殼、硬化，受海水侵蝕。雖然水雷不會對市民及船隻構成即時危險，但由於其狀態完整，不能排除其內部炸藥仍然有效。由於水雷在淺水區被發現，證明已暴露於在船隻或公眾，如被人干擾水雷，爆炸風險不能忽視。

設臨時禁飛及海上限制區

為了徹底消除風險，爆炸品處理課明日（9日）上午11時至下午2時會於水中引爆水雷，不需要疏散附近的民居。但為確保公眾安全，警方將於今天（8日）下午2時開始，在鶴咀一帶實施陸上及海上封鎖，直至明天行動完成。海事處佈告已列明水雷位置方圓一公里內的水域範圍為限制區，並禁止船隻在今明兩天指定時間內進入該區域。

另外警務處處長已根據香港法例第448G章《小型無人機令》所授予的權力，指定鶴咀方圓5公里範圍為小型無人機的限制飛行區，由明天早上9時至下午3時期間實施。

考慮到水雷炸藥量、型號、水深等條件，警方預計波及範圍是水雷位置方圓數百米至一公里內的海域。該範圍並不包括鶴咀的海岸保護區，亦不包括鶴咀一帶有人工作或居住的地區。爆炸不會產生巨大波浪，但會有一定的爆炸聲響。另外，鶴咀一向是郊遊、潛水及滑翔傘活動的勝地。警方提醒市民須遠離行動範圍及切勿於行動期間在附近進行相關活動。

他指警方明白臨時限飛區及海上限制區等設定對市民帶來不便，希望市民同公眾諒解及支持。

水警總區總部（行動）高級警司羅家康補充，海事處已在今日中午至明天行動結束前設立限制區，在該海面範圍內臨時封鎖，四點範圍分別為五分洲以東0.75公里，再向東伸延2公里，鶴咀和鶴咀以東伸延兩公里。限制區外會有水警輪巡邏，會嚴格封鎖禁止船隻進入限制區，呼籲市民避免進行水上活動，海事處亦會通過無線電頻道向船隻發出廣播。

柴灣分區指揮官蔣瑞菁講解陸路人流車流管制，封鎖區內包括行山打卡熱點，如鯨魚骨、蟹洞等，為確保警方行動不受影響，前往鶴咀山、海岸線入口及山路都會被封鎖。行動區內有兩條村，鶴咀村及芽菜坑村，以及海岸研究所和電訊公司發射站，人士可自由進出，但警員會查明身份。