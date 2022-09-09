西九文化區｜藝術廣場大樓重新招標　中標者可獲47年發展及營運權

西九文化區管理局（下稱管理局）去年11月，曾就西九商業發展項目藝術廣場大樓項目進行招標，今年2月截標超過四個月後，管理局卻公布取消項目招標程序，並將推出優化版本。

西九管理局今日（9日）宣布，為藝術廣場大樓項目重新招標，透過「建造、營運及移交」的採購方式，中標者會獲授項目為期約47年的發展權和營運權，並會負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理、營運和維修工作。項目將於今年11月14日截標。



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藝術廣場大樓項目由三幢商業大樓組成，總樓面面積合共約65,000平方米（包括62,435平方米作辦公室用途和2,500平方米作零售／餐飲／消閒用途），位處西九中心地帶藝術廣場。

項目毗鄰區內多項藝術文化設施，包括亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+，剛開幕的香港故宮文化博物館，另有兩個世界級表演藝術場地自由空間與戲曲中心、佔地11公頃的藝術公園，以及興建中的演藝綜合劇場。

藝術廣場大樓項目，由三幢商業大樓組成，總樓面面積合共約69.9萬平方呎。（西九圖片）

西九管理局表示，藝術廣場大樓作為西九旗艦商業項目之一，位置優越，是西九發展成香港首個「文化商業中心區」的重要組成部分，形容今次招標是難能可貴的機會，讓私營發展商可參與西九發展。

西九管理局續指，藝術廣場大樓項目標誌著管理局為香港制定嶄新發展模式的決心，以藝術文化推動香港新產業，為下一代激發創意、推動創新和培育新理念。管理局將繼續釋放西九商業土地的潛在價值，締造以藝術為主題的商業區，從而創造穩定收入，持續支持區內藝術文化設施的發展和營運。

項目11月14日截標

藝術廣場大樓項目將於今年11月14日下午5時正截標，招標詳情已載於招標文件中。有興趣人士可向管理局提出書面要求索取相關資料(點擊即往申請表格下載網頁)。