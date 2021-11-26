西九管理局藝術廣場大樓招標　涉34年發展及營運權

西九文化區管理局公布，邀請發展商就西九文化區商業發展項目藝術廣場大樓項目投標，在「建造、營運及移交模式」下，中標發展商會獲授予項目為期34年的發展權和營運權，並會負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理和維修工作。項目截標日期為2022年2月11日。

藝術廣場大樓項目由三幢商業大樓組成，總樓面面積合共約699,673平方呎，辦公室佔672,063平方呎，而零售、飲食、娛樂部分佔26,910平方呎，項目位處西九文化區的中心地帶藝術廣場。項目周邊設有多個世界級藝術文化設施，包括剛開幕、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+、將於2022年7月開幕的香港故宮文化博物館、興建中的演藝綜合劇場，以及面向維港、佔地11公頃的藝術公園。

三幢商業組成 涉近70萬呎樓面

管理局指，透過公開招標邀請發展商合作，借助其專業知識，推動藝術廣場大樓項目的發展和營運。

藝術廣場大樓項目毗鄰九龍站商住區，與鄰近的機場快綫九龍站和連接內地高速鐵路網絡的高鐵香港西九龍站相連，方便專業人士和訪客往返內地主要城市，包括粵港澳大灣區內的深圳和廣州，以至北京、上海等。

藝術廣場大樓項目推出招標，截標日期為2022年2月11日。（西九文化區管理局網頁圖片）

非「賣斷」物業 料營運權完結後交還業權

是次招標只涉及項目34年發展權和營運權，並非「賣斷」物業，大業主依然是西九管理局，因此中標財團將會成為項目「二房東」的角色，未來發展權和營運權完結後，項目將再次交還予西九管理局。

市場料呎租75元 一年收租逾6億

近年尖沙咀一帶也有新商廈落成，如新世界旗下臨海的Victoria Dockside在2017年落成，其寫字樓部分K11 Atelier辦公大樓近年也有錄得大額租務，其中中層全層在2018年以呎租95元租出，創九龍區甲廈呎租新高紀錄。

有市場人士預計，西九藝術廣場大樓未來每呎租金約75元，即每月租金收入可達約5,200萬元，而每年租金收益約6.3億元。以此推斷，全期34年營運期間，全期租金總額有機會達逾200億元。