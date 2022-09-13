建制派團體就港大宿生騷擾內地生事件報案　平機會指或涉性騷擾

港大宿舍利銘澤堂早前發生男宿生騷擾非本地女宿生事件，最後2人被永久禁止住宿、1人被禁止住宿一學期及2人被警告。香港政研會今日（13日）到警察總部舉報發現懷疑違法事件，執行主席鄧德成認為宿生的行為涉嫌違反《性別歧視條例》及《刑事罪行條例》，特別是流出的錄音，有宿生笑稱「我們出嚟玩」，使女生恐慌，構成了恐嚇。

平機會主席朱敏健認為，媒體所述的有關行為卑劣，可能違反《性別歧視條例》下關於性騷擾的條文。平機會強烈譴責有關行為，不論是基於任何理由而作出都是不能接受。



香港政研會今日（13日）到警察總部舉報發現懷疑違法事件，執行主席鄧德成認為宿生的行為涉嫌違反《性別歧視條例》及《刑事罪行條例》。（盧翊銘攝）

鄧德成認為，男宿生的行為涉嫌違反了《性別歧視條例》第2（5）條及《刑事罪行條例》第24條，故到警總舉報，希望介入調查。鄧德成表示從流出的錄音內容當中，可以聽到「我哋出嚟玩」等句子，他認為構成滋擾外，亦令女宿生恐慌，涉嫌構成恐嚇的罪名。

指宿生言詞構成滋擾有恐嚇之嫌

鄧德成指正嘗試聯絡受影響女宿生，雖未能與對方接觸，但亦有責任報警，「當事人係咪想報警係一件事，但見到違法我哋第一時間都會報警。」他舉例指就正如在街上見到交通意外，都有責任挺身而出報案。他又認為女宿生未必清楚擁有可報警的權利，所以未有報警求助，但他認為自己作為「良好公民」，有責任舉報。

鄧德成指正嘗試聯絡受影響女宿生，雖未能與對方接觸，但亦有責任報警。（盧翊銘攝）

民間團體公義力量亦於總政前舉行「欺凌內地女生要嚴懲」集會，副召集人陳麗芳認為事件被港大定性為學生酒後在舍堂行為不當處理，亦未有報警是不合理，她認為絕對要將涉事學生踢出校，又指事件是針對內地女生，影響到中港融合。

陳麗芳又認為今次港大的寬大處理是「姑息養奸」，令人質疑港大企圖放生涉事學生，助長仇恨國家的黑暴勢力，她促請教育局及警方從國安法方向介入調查，以還內地女生一個公道。

香港政研會及香港大學畢業生聯席去信要求平機會主動介入調查事件，嚴懲違法者並作出事件報告。（馬煒傑攝）

香港政研會下午再到平等機會委員會作出舉報，鄧德成認為男宿生的言行或涉及性騷擾，違反《性別歧視條例》第2（5）條。香港政研會及香港大學畢業生聯席去信要求平機會主動介入調查事件，嚴懲違法者並作出事件報告，亦應責成港大校方檢視目前舍堂規則和處理違規學生是否有改善之處。

平機會主席朱敏健認為，媒體所述的有關行為卑劣，可能違反《性別歧視條例》下關於性騷擾的條文，亦涉及針對學生的內地人身分而作出的欺凌、歧視和騷擾行為。平機會強烈譴責有關行為，不論是基於任何理由而作出都是不能接受。大學是培養知識和能力的地方，絕對不能容忍任何欺凌行為。平機會呼籲當事人聯絡平機會作出查詢或投訴，提供事件的詳盡資料，讓平機會可以就事件作出調查和跟進。

朱敏健又強調《性別歧視條例》為校園內的師生提供免受性騷擾的保障，非常重視消除校園性騷擾的工作。此外，有關事件亦涉及針對學生的內地人身分而作出的欺凌及騷擾行為，該等欠缺包容和煽動性言論及行為只會令社會分化加劇，必須予以制止及譴責。平機會對於內地居民及新移民在香港因為其身分而遭受歧視等情況一向關注，並於去年向政府提交了立法建議以處理本港出生居民和內地來港人士的歧視問題，現時政府正積極就平機會的建議作出跟進。平機會亦會研究今次事件中的欺凌和滋擾行為是否也違反了現行的相關條例。