港大宿生涉酒後騷擾內地生　拍打房門叫「香港歡迎你」遭逐出舍堂

香港大學出現內地宿生被騷擾事件。港大學生會學苑指出，利銘澤堂日前有宿生在凌晨時分，於酒後不斷敲打兩名非本地宿生房門，並以普通話笑稱「我們出來玩呀」，「香港歡迎你」，有內地生要求對方「快走」但不受理。利銘澤堂宿生會指涉事三名宿生已致歉並受處分，其中兩人被永久禁止住宿。港大內地本科生聯合會批評事件屬「校園霸凌行為」。《香港01》正就事件向校方查詢。



港大利銘澤堂日前有宿生涉酒後騷擾內地生，被逐出舍堂。（香港大學學生會學苑即時新聞FB圖片）

香港大學學生會學苑即時新聞Facebook專頁昨晚（10日）指出，根據現場錄音，當時有宿生不斷敲打兩名非本地宿生的房門，並以普通話笑稱「我們出來玩呀」，「香港歡迎你」，其間一名非本地生多次哀求門外宿生「快走」，惟未被理會。

港大利銘澤堂日前有宿生涉酒後騷擾內地生，被逐出舍堂。（香港大學利銘澤堂FB圖片）

涉事宿生致歉 內地本科生聯合會斥「校園霸凌行為」

利銘澤堂宿生會代表表示，在接獲投訴後已聯同舍堂導師和相關同學作溝通，並向涉事宿生重申舍堂對「深夜噪音和騷擾」抱持零容忍的態度，涉事宿生已就事件向受影響學生致歉。

涉事三名宿生已被校方處分，其中兩名宿生被永久禁止住宿，一名宿生則被禁止住宿一個學期，校方並對另外兩名宿生作出警告。

香港大學內地本科生聯合會發聲明指，事件屬「校園霸凌行為」，侵犯兩名學生的權益。學苑則就事件向兩名非本地宿生查詢，引述他們表示不欲作出回應，僅表示對校方處理手法感滿意。