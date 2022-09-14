Crostini結業｜創辦人黃光輝專訪：已投放8000萬「疫」市挽救

意大利式糕點店Crostini昨晚（13日）突然宣布全線結束營業，惹來不少顧客留言批評。創辦人黃光輝今午接受《香港01》電話專訪時表示，現正努力找投資者挽救，「暫時畀清盤官接手先，睇下有冇新投資者接手到。有啲傾緊，盡量盡量。」



黃光輝表示，疫情爆發以來生意大減三分之二，加上政府的暫緩追租安排已結束，即被業主追租，本月更有三間分店被收回，令現金流更見底。他稱已「借咗」8,000萬元給公司營運，資金來自他自己及向朋友借貸，但仍然解決不到財政問題，「（結業決定）好難，瞓唔到覺，對顧客唔住，真係，同埋啲同事，我真係無能為力，同朋友借好多錢返嚟。」



我哋都好唔想、好唔捨得去做（結業決定），一路都同啲朋友借錢，可唔可以挽救間公司，所以盡量 8月份全職（員工）嘅糧都出咗先，都盡量去救，但都係無辦法，連鎖反應令到我哋冇辦法做生意。依家都努力緊，希望搵到新投資者入嚟，可唔可以再開返。 Crostini創辦人黃光輝

指疫情致流失三分二生意

Crostini昨晚突然在Facebook專頁宣布全線結業，涉十多間分店，惹來一眾顧客留言批評。有購買Crostini餅卡、禮券的顧客昨晚已隨即成立了「Crostini苦主」群組，直至今早群組已有300多人。

Crostini昨在社交平台宣布，全線結業15間分店。（圖片來源：Crostini）

《香港01》聯絡到Crostini創辦人黃光輝，他在電話訪問時表示，在疫情開始後經營出現困難，生意較疫情前大跌三分之二，主要因新冠病毒疫情，限聚令下少了人聚會，訂購蛋糕等銳減。

疫情下少咗三分二生意，例如蛋糕，（因為）慶祝少咗，（賣出）蛋糕少咗；同埋限聚，疫情有好多對我哋好大打擊。 Crostini創辦人黃光輝

一業主9月收三舖令現金流更拙

黃光輝續指，因為政府推出暫緩追租安排結束，不少商場8月開始追回拖欠多個月的租金，令公司一時沒有那麼多現金流繳付租金。

他透露，一直都有與商場業主商討如何處理，「有啲商場同我哋傾，協商可以點處理，有啲都好正面。」惟近日一個業主安排執達吏收回三間Crostini分店店舖，包括荃灣千色匯及馬鞍山MOSTOWN等，引發連鎖反應，應令其他商場亦會追租，故認為已沒有辦法再經營下去，才在昨日決定全線結業。

其實我哋一路去搞間公司，一路去搵新投 資者入嚟。因為我哋現金流唔夠，喺政府（准許業主）冇追我哋租，有幾個月冇交租。 突然之間去到8月，商場追我哋租，我哋一時間冇咁多現金流，去到9月頭有啲商場收咗我哋兩三間舖，變咗連鎖反應，搞到我哋冇辦法再應付落去。 Crostini創辦人黃光輝

2019年2月27日Crostini品牌時代廣場旗艦店開幕喇，當時藝人陳凱琳（左）亦有出席，與創辦人黃光輝握手。（資料圖片）

黃：有計劃結業就不會放機器

對於有苦主質疑為何明知會結業仍在9月初推出餅卡，黃光輝重申，從未想過結業，「所以啲嘢都擺晒喺度，工場仍喺度運作，只係突然之間真係搞唔掂。」他重申，現時仍努力找新的投資者注資公司，希望可以籌集到資金重新營運；至於顧客購入的餅卡及員工9月份的薪金，則交由清盤官處理。

他稱「本身借咗8,000幾萬畀間公司」，來自他自己資金及向朋友借貸。

顧客買咗啲餅卡，我哋唔係想走（數），我哋畀咗清盤官睇下點處理。（結業決定）好難，瞓唔到覺，對顧客唔住，真係，同埋啲同事，我真係無能為力，同朋友借好多錢返嚟。 Crostini創辦人黃光輝

其實我哋一路擺錢入去，希望好轉，但做到依家真係好艱難，已經借到真係冇錢入去，所以先有呢個決定。我哋都好唔捨得，13號前我哋都盡力去救間公司，希望可以再經營落去。 Crostini創辦人黃光輝