Crostini結業前仍推銷咖啡券　顧客驚見咖啡機被收走：得返牛奶換

連鎖糕餅店Crostini昨晚（13日）宣布因疫情致經營環境惡劣，門市由9月14日起全線結業營業，令不少顧客大為震驚，有人直指店舖早前才推廣餅卡及飲品券優惠，質疑想在結業前「水人一筆」。有顧客網上發帖，指一周前才被店員推銷24張咖啡券，但上周五（9日）到門市用券買飲料後，卻發現咖啡機被收走，而翌日再到店光顧，已只剩下牛奶可以換購。網民都認為店方早有部署，讓買了飲品券或餅卡的顧客「無仇報」。



有顧客網上發帖，指一周前才被店員推銷24張咖啡券，但上周五（9日）到門市用券買飲料後，卻發現咖啡機被收走，而翌日再到店光顧已剩下牛奶可以換購。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

Crostini門市全線結業的消息傳出，令很多人都非常驚訝，但原來事件有迹可尋？有苦主上周六（10日）已在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，指前一星期被店員落力推銷24張咖啡券，她上周五（9日）到門市使用該券，但沒想到自己正在喝的咖啡竟是全店最後1杯，店員沖完後就收走咖啡機。樓主翌日再到門市，果然咖啡機已不在，店員亦稱「得返牛奶飲」，令她心生懷疑，「而家跑去換牛奶」，並在帖文中勸喻「大家明就明，唔明就唔明」。

有苦主亦湧到Crostini的FB專頁留言，質問店方如何處理現金券或餅卡問題，「仲有coupon未用晒」、「有冇搞錯，婚展買咗啲餅咭點算先？明明執都仲賣餅咭，擺明呃人錢喎！」、「你叫買咗coupon嘅人點算，想水人一筆都唔好做得咁肉酸」。