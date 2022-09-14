Crostini結業｜「禁追租令」結束後首連鎖店執笠　十店被追280萬

連鎖糕點店Crostini周二（13日）宣布當晚結業，並稱自2020年開始營商環境十分惡劣，無奈作出沉痛決定。

「禁追租令」於7月底屆滿，《香港01》發現Crostini餅店在8月被入稟追租十次共280萬元，有半數分店至少欠租半年，欠租最長為7個月的荃灣廣場分店，合共47萬元，馬鞍山新港城中心分店欠款最多，約53.8萬元。



連鎖糕點店Crostini約有10多間分店，遍布香港各區。該批餅店分別由鴻膳有限公司（Divine Food Service Limited）及鴻速有限公司（Shopnet Limited）持有。

鴻膳有限公司董事為製衣商人黃光輝，由英屬處女群島（BVI）註冊的離岸公司「鴻鑽有限公司」（Divine Diamonds Limited）持有。另外，持有數間Crostini註冊的鴻速有限公司，董事則為黃光輝及黃光耀，黃光輝為公司唯一股東。翻查資料，黃光輝持有20多間公司，當中大部份為製衣相關的公司。

Crostini創辦人黃光輝接受《香港01》訪問時指，已問朋友借8000萬元，現金不夠交租。

Crostini於2013年成立，一度擴展至25間門店，其位於時代廣場的港島旗艦店於2019年開幕時，人大代表、安踏體育（2020）董事會主席丁世忠及其女兒，以及影星陳凱琳都有出席剪綵儀式。（Crostini Facebook）

欠租期最長7個月 被追討欠款共280萬元

暫緩三個月的「禁追租令」於5月實施，並於7月底屆滿。惟「禁追租令」一結束，Crostini餅店兩間公司便開始被人陸續追租。單在8月便有十宗被入稟追租的案件，欠款合共280萬元。

十宗案件中，至少半數欠租半年或以上，最長為欠租七個月的荃灣廣場分店，欠款約47萬元；葵涌九龍貿易中心、上水中心、馬鞍山新港城中心及荃灣千色匯分店則欠租6個月，馬鞍山新港城中心欠款最多，共53.8萬元。

黃光輝從事製衣業起家，並於2013年創辦Crostini。2019年，黃光輝接受傳媒訪問，曾表示打算集中在商場開店，認為較符合餅店整體形象，裝修成本亦較低。

Crostini工場部份入口重門深鎖。（馮國良攝）

● Crostini分店欠租詳情

荃灣廣場分店 欠租7個月 $472,546

樂富廣場分店 欠租3個月 $84,000

葵涌九龍貿易中心分店 欠租6個月 $300,000

觀塘泓富廣場分店 欠租4個月 $272,000

銅鑼灣時代廣場分店 欠租1個月 $133,650

鑽石山荷里活廣場分店 欠租2個月 $148,008

上水中心分店 欠租6個月 $475,200

馬鞍山新港城中心分店 欠租6個月 $538,080

荃灣千色匯分店 欠租6個月 $249,600

沙田廣場分店 欠租5個月 $127,680

共欠款：$2,800,764