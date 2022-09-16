Dick Hui笑稱男生叫Liana變態　出席學生指講座輕鬆：係講下笑

補習名師許思明（Dick Hui）到一間中學演講後，昨（15日）在社交平台上發文分享指演講時遇到一名自稱叫Liana的男同學，並指：「你叫自己Liana咁變態？」。事件引起一連串討論，最後於今日下午發文道歉。



記者到沙田東華三院馮黃鳳亭中學了解，其中一名有出席該講座的中六學生向記者確認Dick Hui昨曾到學校舉行講座，其間與一名學生進行互動，便發生了帖文中的對話內容。但他亦指講座氣氛輕鬆，對話是在與台下學生「講下笑」，不認為涉及到欺凌的成份。



記者到沙田區東華三院馮黃鳳亭中學了解，其中一名有出席該講座的中六同學亦指講座氣氛輕鬆，對話是在與台下學生「講下笑」，不認為涉及到欺凌的成份。（馬煒傑攝）

補習名師許思明（Dick Hui）到一間中學演講後，昨在社交平台上發文分享指演講時遇到一名自稱叫Liana的男同學，由於是女子名字他再三查問，並指：「你叫自己Liana咁變態？」

事件引起一連串討論，許思明在原帖中禁止其他人留言，並於昨晚將帖文刪除。事隔一日，許思明再於今日下午發文道歉，指日後會更小心用字，並對此事深表歉意。

學生認為涉及到欺凌成分

記者到沙田區東華三院馮黃鳳亭中學了解，其中一名有出席該講座的中六學生表示，講座上許思明與一名學生進行互動，便發生了帖文中的對話內容。該學生又提到，當時的氣氛其實並不嚴肅，整段對話都是與台下學生在「講下笑」，不認為涉及到欺凌的成分，反指令到整場講座變得更輕鬆。

至於事主是否介意被當眾開玩笑，該同學則表示與事主「Liana」不熟，所以無從得知他事後是否感到冒犯或介意。