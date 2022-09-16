補習天王Dick Hui笑男生名叫Liana變態　捱轟後道歉：日後會小心

補習名師許思明（Dick Hui）到一間中學演講後，昨（15日）在社交平台上發文分享指演講時遇到一名自稱叫Liana的男同學，由於是女子名字他再三查問，並指：「你叫自己Liana咁變態？」



Dick Hui在貼文指對話引起禮堂其他學生大笑，但其貼文旋即惹來炮轟，社交平台有人發出及轉載一封公開信，指Dick Hui作為一名受不少學生景仰的老師，言論令台下學生認為性別玩笑是可以接受，強調玩笑和欺凌很多時候只是一線之差



Dick Hui之後刪除貼文，到今早再發聲明，指當時只是在課堂上互動講笑：「像大家平時上課跟我（他）互動一樣，那學生絕對沒有受欺凌。」Dick Hui又指，對因文章引起誤解或不安深表歉意，日後會更加小心用詞。



許思明15日在社交平台上發文，指演講其間遇到一名叫Liana的男同學，並以其名字開玩笑指：「你叫自己Liana咁變態？」（dickhui_dhmp Instagram）

聽到男同學取女仔英文名Liana後問：叫自己Liana咁變態？

數學補習名師許思明（Dick Hui）早前到校內進行演講，其後在社交平台上發文，指演講其間遇到一名叫Liana的男同學，他再追問「你...係男同學？」及「你叫自己Liana咁變態？」

貼文形容對話引得全場大笑 後來刪文

他在該貼文中又表示對話引得全場大笑，而校內老師亦指「平時佢哋（學生）上堂未試過咁開心。」惟後來貼文刪除。

關注團體發公開信促停止性別欺凌學生：性別玩笑傷害過很多仍在探索自己的年輕人

貼文雖刪除，但關注男性性工作者及性別平權團體「午夜藍」期後向許思明發公開信，指他作為一名受不少學生景仰的老師，言論令台下學生認為性別玩笑是可以接受，強調玩笑和欺凌很多時候只是一線之差，多年來的性別玩笑傷害過很多仍在探索自己的年輕人，扼殺了很多的多元和可能性，呼籲是時候應停止開性別玩笑，大眾應鼓勵年輕人做自己、表達自己、愛自己。

今發聲明指該男生本身不是叫Liana：當時純粹互動講笑

至今早，Dick Hui在社交平台發聲明稱，該學生本身不是叫Liana，而當時在課堂上純粹互動講笑：「像大家平時上課跟我互動一樣，所以，那學生絕對沒有受欺凌。」Dick Hui又指，因文章引起誤解或不安深表歉意，日後會更加小心用詞。

事發於沙田區中學 「Liana」非同班同學稱Dick Hui對話希望氣氛變輕鬆

記者今日到沙田區一間中學了解，有學生確認Dick Hui昨曾到校內為中六學生舉行講座，貼文內的對話亦確實有發生。不過，學生認同Dick Hui當時對話是希望氣氛輕鬆，屬開玩笑性質為主，不涉欺凌成份。該學生亦指與事主「Liana」不相熟，不知他會否因感冒犯或介意。