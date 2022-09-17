增8278宗確診　多16人死包括屯門醫院猝逝4歲男童　16人仍留醫ICU

香港新冠肺炎疫情持續，今（17日）新增8278宗確診個案，當中8149為本地個案，另外今日亦新增16人死亡，包括昨日（16日）在疫情記者會已公布的4歲男童。本地感染個案過去7日都維持在9000宗以下，疫情似乎回穩，惟多項大型賽事仍因疫情取消，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，港府有機制做風險評估，如有團體想舉辦大型賽事可以申請，衞生署會按當時疫情趨勢就每個項目做風險評估。



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十間學校各有一班須停課 每班二至四人確診

至於學校方面，雖然今日非上課日，但據昨日下午的呈報個案，當中10間學校因同一班有2至4人確診，出現聚集性情況故10間學校都有一班需停課一星期。

16人死亡年齡介乎4至98歲 10人未打完三針

死亡個案方面，今日新增16人死亡，為9男7女，年齡介乎4至98歲，當中10人未打完三針，包括昨日公布的4歲男童及一名56歲病人。56歲病人為癌症患者，其癌細胞已擴散，正接受舒緩性的治療，染疫後情況惡化，不幸離世。

另外，今日亦新增有13人危殆，7人嚴重，累計有56人危殆、54人嚴重，其中16名危殆病人正在深切治療部留醫。

多項大型賽事取消 歐家榮：會按疫情就申請作風險評估

本港今新增8149宗本地個案，感染個案過去7日都維持在9000宗以下，疫情似乎回穩，惟多項大型賽事仍被取消，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，港府有機制做風險評估，如有團體想舉辦大型賽事可以申請，衞生署會按當時疫情趨勢就每個項目做風險評估。

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三間院舍有個案 15院友送檢疫

另外，再有三間院舍出現個案，涉及明愛賽馬會恩暉苑老人院及兩間殘疾院舍，包括西貢基督教家庭服務中心翠林宿舍及元朗康泰之家，合共有4人染疫，15名院友需要被隔離。