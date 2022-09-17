疫情｜內地昨增581宗本土個案　雲南瑞麗局部實行臨時性靜默管理

國家衛健委公布，內地昨日（16日）新增581宗新冠肺炎本土個案。在雲南瑞麗，市疫情防控工作指揮部決定對市內部分區域實行臨時性靜默管理。目前，內地有4088宗確診病例，累計報告248025宗確診病例，5226人死亡。



內地昨日新增76宗本土確診病例，其中包括四川34宗，西藏10宗，貴州8宗，天津5宗，廣西4宗，內蒙古3宗，廣東3宗，山東2宗，海南2宗，重慶2宗，雲南1宗，陝西1宗，新疆1宗。另有64宗境外輸入病例。

同日新增505宗本土無症狀感染者，其中包括貴州146宗，四川87宗，西藏56宗，廣西45宗，天津40宗，山東30宗，湖北25宗，新疆23宗，甘肅14宗，內蒙古9宗，江西9宗，陝西7宗，黑龍江3宗，雲南3宗，河北2宗，重慶2宗，上海1宗，浙江1宗，廣東1宗，青海1宗。另有73宗境外輸入無症狀感染者。

瑞麗部分區域臨時性靜默管理 人員非必要不離瑞

據瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部消息，根據瑞麗市疫情防控需要，為切實保障人民群眾生命安全和身體健康，經綜合評估研判，市疫情防控工作指揮部決定對市內部分區域實行臨時性靜默管理，時間為昨日24時至9月21日24時，範圍東至瑞麗東高速路口、芒良村、允悶村、畔蚌村，南至瑞麗江沿線、姐告國門社區，西至龍林大道、賀哈村，北至杭瑞高速公路及延長線。

瑞麗在疫情下已曾多次封城。（新浪）

當局指，靜默管理區實行「人不出小區（村組）、錯峰取物」；承擔物資運輸、醫療和防疫保障等工作人員及車輛，按規定有序流動。9月17日、19日、21日對靜默管理區域內人員開展核酸檢測，所有人員按照「應檢必檢」要求參加核酸檢測，做好個人防護，防止人員扎堆、聚集、交叉感染。靜默管理區以外的各鄉鎮、街道、農場區域人員非必要不流動，因特殊情況流動的須經鄉鎮、街道、農場前指批准後持48小時內核酸檢測陰性證明，掃碼亮碼通行。

此外，靜默管理期間實行人員非必要不離瑞，因公、因病、因喪、因學等特殊情況確需離瑞的持48小時內兩次（間隔24小時）核酸檢測陰性證明，通過「微美瑞麗」小程序申請離瑞。而違反防疫規定的，將嚴肅追究法律責任。

中國傳媒大學解除臨時封閉管理

在北京，多所高校早前爆疫引發關注。據中國傳媒大學官網消息，目前該校疫情形勢趨穩向好，根據《關於印發新型冠狀病毒肺炎防控方案 （第九版）》（聯防聯控機制綜發〔2022〕71 號）、北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組社區防控組《關於下發高、中、低風險工作指引的通知》等文件要求，在報請朝陽區疫情防控工作領導小組同意後，該校決定自昨日24時起，解除學校臨時封閉管理。