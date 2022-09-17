食環署警方巡逾550間酒吧食肆　57人違防疫例　罰款共達28.5萬元

食物環境衞生署今日（17日）表示，署方與警方昨日（16日）至今日凌晨共巡查38間酒吧或酒館、及521個其他餐飲處所，共向11名處所負責人展開檢控程序，及共57名顧客或員工發出的定額罰款通知書，合共罰款額達28.5萬元。



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向11名處所負責人展檢控程序 57顧客或員工遭定額罰款

食環署發言人指，昨日至今日凌晨與警方共巡查38間酒吧或酒館、及521個其他餐飲處所，向5間酒吧或酒館、及521個其他餐飲處所的處所負責人展開檢控程序，並向合共57名顧客或員工發出的定額罰款通知書，累計罰款額達28.5萬元。

4間酒吧或酒館須關閉七或14日

當局也要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，其中有3間餐飲處所須停晚市堂食及限二人一枱14日、1間酒吧或酒館須關閉7日、有3間酒吧或酒館須關閉14日。

按現時規例，餐飲業務負責人違反第599F章規例或「疫苗通行證」的規定及指示可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。而身處餐飲處所或其他指明處所的人士違反有關規定同屬犯罪，最高可被罰款10,000元，或可藉繳付定額罰款5,000元解除因該罪行而須負的法律責任。

此外，如顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可被定額罰款5,000元；在非餐桌飲食時沒有佩戴口罩的人士，同樣可被定額罰款5,000元。

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發言人表示，本地疫情近日持續嚴峻，執法部門會持續積極採取嚴厲執法行動，處所負責人及市民切勿以身試法，應減低病毒在社區的傳播風險。發言人也提醒有關人士須嚴格遵從規定，包括「疫苗通行證」中「紅碼」及「黃碼」的規定，以及參與宴會活動的餐飲處所顧客須遵從有關快速抗原測試的規定。