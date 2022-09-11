食環署聯同警方巡查517食肆及酒吧　4人違例被罰款共2萬

本港疫情反彈，食環署今日（11日）公布，昨日（10日）至今日凌晨與警方巡查共16間酒吧及501間其他餐飲處所。行動中共檢控3名負責人，以及向4名顧客或員工發出定額通知書，以每日定額罰款5,000元，即共罰款2萬元。



此外，有1間酒吧被勒令禁止營業兩周；亦有2間其他餐飲處所，被禁止晚市堂食及限制最多2人一枱，為期7日至14日。



▼9月4日 警方公布一連7日嚴厲執行防疫法例▼



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食環署公布，昨日（10日）至今日凌晨與警方巡查16間酒吧及501間其他餐飲處所，向違反防疫規例的負責人、員工及顧客採取嚴厲執法行動。行動分別檢控一名酒吧負責人，以及兩名其他餐飲處所負責人。此外，亦有一名酒吧顧客或員工，及三名其他餐飲處所的顧客或員工，被發出定額罰款通知書。

政府規定，若顧客違反每枱人數上限，或非餐桌飲食時沒有佩戴口罩，或「疫苗通行證」的規定，將被定額罰款5,000元。即當局最少罰款2萬元。

（政府新聞處截圖）

此外，違規處所須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並不得安排多於二人同坐一桌，為期七或14日不等或更甚者需要關閉處所14日。

▼6月16日起 入酒吧前須出示快測陰性陰明▼



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當中有兩間其他餐飲處所，分別被勒令禁止晚市堂食及限制最多兩人一枱，為期七日及14日。此外，亦有一間酒吧分別被勒令禁止營業兩周。

（政府新聞處截圖）

政府提醒，屬「紅碼」人士不可進入所有「疫苗通行證」適用的處所；而屬「黃碼」人士則不可以顧客或訪客身分進入主動查核「疫苗通行證」的處所。此外，餐飲業務負責人違反第599F章規例或「疫苗通行證」的規定及指示可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。身處餐飲處所或其他指明處所的人士亦須遵從適用於他們的要求；違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元，或可藉繳付定額罰款5,000元解除因該罪行而須負的法律責任。

顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可按《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被定額罰款5,000元；在非餐桌飲食時沒有佩戴口罩的人士，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。

政府再次強烈呼籲社會各界切勿鬆懈，必須同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例。食環署已加強宣傳並將會繼續嚴厲執法，提醒各界自律及合作，同心抗疫。