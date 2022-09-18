台灣地震｜今午再6.9級地震　在台港人感強烈震動︰台灣人都嚇親

近年天災事件頻繁，台灣在昨日（17日）晚上發生6.7級地震，其後再於今日（18日）發生6.9級地震。天文台公布，兩次地震均有逾10名市民報告感受到震動，根據數據今年本港已錄得5次有感地震，最近3次的震央均為台灣。有在台港人表示，今午近3時突然感受到強烈震動，一家人需抱緊等待地震過去。



天文台修正屬6.9級 逾10本港市民報告感受到震動

香港天文台昨日公布，台灣晚上9時41分發生6.7級地震，震央位於台東東北偏北約63公 里；其後天文台再於今日公布，香港時間下午2時44分，台灣再發生6.6級地震，震央位於台東東北偏北約69公里；其後天文台修正數據，將級數上調至6.9級，震央亦由69公里改為48公里。

天文台指，已接獲超過10名市民報告，表示感到維持數秒的輕微震動。初步分析顯示，地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第3度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動。

在台港人︰一家人靜靜地攬住等地震過去

居於新北巿的港人黃小姐表示，昨晚地震沒有感覺，有感地震是今午的12點許，但只是搖了兩三次，每次幾秒。「到咗兩點九左右，我們一家正準備出門，突然間震得好厲害，不過之前都有經驗，所以一家人靜靜地攬住等地震過去。」

她後來落樓遇到台灣人的街坊，都有說「嚇倒」。

今年本港錄得5次有感地震

據天文台網站資料顯示，自1979年設立的短週期地震監測網，截至今日，共錄得88次港人可感受的地震。今年本港已錄得共5次有感地震，最近3次的震央地點同為台灣，為3月23日（強度6.9級）、9月17日及18日（強度6.6級及6.9級），均有逾10名市民報告。