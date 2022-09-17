台灣地震｜香港天文台接獲逾10宗有感地震報告　震動維持數秒

台灣在9月17日晚上9時41分發生一次6.6級地震，香港天文台表示，接獲超過10名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。天文台初步分析顯示，本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。



▼台灣發生6.6級地震▼



香港天文台：台東之東北偏北發生6.6級地震

香港天文台指，台灣晚上9時41分發生一次地震，最初地震報告指台灣發生6.7級地震，及後更新為6.6級地震。是次震中位於北緯23.28 度，東經121.39度附近，即台東之東北偏北約63公里。

逾10名市民感輕微震動 天文台指似小型貨車駛過震動

天文台表示，地震網絡偵測到市民報告的本地有感地震，並接獲超過10名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。天文台初步分析顯示，本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的震動。

天文台1979年設立監測網 香港有感地震增至89次

據天文台網站資料顯示，自1979年設立的短週期地震監測網，至今年3月23日，共錄得86次香港市民感覺得到的地震，第86次震中地點同樣在台灣，震中位於北緯23.36度，東經 121.56度。

在今晚台東地震發生後，天文台更新相關紀錄，香港有感地震增至89次，今次發生在台灣，震中位於北緯23.28 度，東經121.39度附近的地震屬第88次香港市民感覺得到的地震。