港島石澳滑翔傘致命意外　調查報告指飛行員或失對滑翔傘控制

港島石澳去年12月發生滑翔傘意外，七旬的飛行員在意外中死亡。民航意外調查機構今日（19日）發表意外調查報告第5／2022號，認為釀成這次致命意外的原因可能是飛行員失去對滑翔傘的控制，導致滑翔傘撞擊地面，造成飛行員頸部受傷。該報告建議有關機構，審視是否需完善現時滑翔傘安全指南中頭盔的安全標準及使用期限。



▼2021年12月 港島石澳發生滑翔傘意外▼



據民航意外調查機構發表的意外調查報告，去年12月23日下午1時47分，一名飛行員駕駛著Ozone Buzz Z5滑翔傘，從石澳龍脊的滑翔傘活動區起飛，計劃降落在香港島東南部的石澳後灘泳灘。起飛後不久，飛行員被發現降落並被困在香港島打爛埕頂山西面的灌木叢中。他被送往醫院救治，其後證實死亡。

意外調查報告指出，釀成這次致命意外的原因可能是飛行員失去對滑翔傘的控制，導致滑翔傘撞擊地面，造成飛行員頸部受傷。

民航意外調查機構發言人指，調查的目的是找出意外發生的經過和成因，以避免同類事件再次發生。相關報告也建議，有關機構審視是否需完善現時滑翔傘安全指南中頭盔的安全標準及使用期限。而相關人士已因應建議作出跟進行動。