理大衝突｜四名被告認罪　羅健熙否認非法集結罪受審

警方於2019年11月連日圍堵理工大學，大批市民在附近一帶聲援，期間現任民主黨主席羅健熙(案發時為副主席)等10名男女於尖東一帶被捕，被控非法集結等多罪。案件今（20日）在區域法院開審，其中2男2女突改認罪，押後至10月11日再訊，以分別索取背景、勞教及更生中心報告，另外一名擬認罪的男裝修工人因確診新冠肺炎須隔離，押後至9月26日答辯。餘下5名不認罪被告，亦因次被告確診新冠肺炎，法庭決定先行處理其中2名被告就錄影會面的自願性爭議議題。



4名認罪被告為時裝設計師陳子朗（24歲）、女學生林綺雯（20歲）、女學生郭惠玲（21歲）、地盤工人溫欣（23歲），承認於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶，連同其他身份不詳的人參與非法集結。同擬認罪、確診被告賴俊雄（21歲，裝修工人）押後至9月26日答辯。

示威者曾舉起傘陣 逼近警方防線

案情指，自2019年11月11日起，理大校內外發生了多宗涉及暴動、非法行為的事件。案發當日上午約8時，大批示威者從科學館廣場走向科學館道。機動部隊B連在科學館道面向麼地道築起防線，示威者亦築起防線與警方對峙，並要求警方釋放在理大的人士。後來，示威者人數增加，舉起傘陣，一邊踏前一邊大叫「一、二、一、二」，逼近警方防線。

警方遂發出警告，並以合理武力驅散人群，示威者因而撤退至科學館廣場。至早上8時15分，警察機動部隊Y連隊伍從麼地道移至科學館道，並築起防線，以驅散示威者及作拘捕，示威者在警方推進時即逃走。與此同時，另一隊機動部隊經華懋廣場與南洋中心之間的行人通道，進入科學館廣場，追捕另一批示威者，並在華懋廣場外共拘捕135名人士。4名同被告同在犯案範圍先後被捕。

餘下5名不認罪被告，除了無業男譚浩鳴（22歲）因確診未有出庭外，無業漢陳重誼（70歲）、小學男教師莫德惠（38歲）及南區區議員羅健熙（36歲）均否認同一項非法集結罪；鄧卓儒則否認管有物品意圖損壞財產及公眾地方管有攻擊性武器兩罪，即被指在尖沙咀市政局百週年紀念花園及科學館廣場一帶管有7條索帶、1枝雷射筆及1個配備刀具的多用途工具。

案件編號：DCCC 650-651、653-655、658/ 2020

2019年11月18日凌晨，油尖旺區均有激烈街頭衝突。(詳看下圖)