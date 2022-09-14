民主黨促區議會保留舊選制　羅健熙：社會應珍惜不同聲音

區議會去留未有定案，政府正研究改革地區行政，建制陣營有聲音提倡恢復委任制。民主黨主席羅健熙今日（14日）呼籲政府保留現行的區議會選舉制度：「民選機制對市民反映意見好重要！」他指，選票是制衡及監察政府的最實在方式，區議會一直是香港最基層的民選議會，市民可以一人一票投出代表自己嘅區議員，就地區事務向政府發表意見。



民主黨年底換屆 羅：可行情況下留任主席

羅健熙說，該黨區議員數目不斷減少，甚至有黨員離港，黨內營運資金減少，對黨造成影響，但民主黨的整體方向仍是「在有限空間，繼續服務市民」。至於未來會否派員參選新一屆區議會，則要視乎改革後的區議會選舉模式，若果制度不變，民主黨會繼續參選。

社民連早前在銅鑼灣擺街站被警方及食環署票控，對於有意見指社會聲音漸趨單一化，羅健熙稱香港人有不同聲音，「唔理佢嘅聲音代表咗幾多人，只要係和平表達，政府就應該要聽，否則只會少咗好多火花、思想上嘅擊撞。唔同嘅聲音都好重要，香港社會應該要珍惜！」

至於民主黨領導層年底換屆，被問到有案在身會否競逐連任，羅健熙指會在可行情況下繼續擔任主席。