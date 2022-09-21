宣明會｜助養風波加疫情挫助養意欲　辦助養學堂等五措施化危為機

香港世界宣明會在港成立60年，一直以助養兒童廣為人知，但去年的助養風波，先有受助兒童「返老還童」，後有受助兒童被指「又煙又酒又跑車」引起全城熱議。香港世界宣明會總幹事馮丹媚接受訪問時提到，有關風波的確令公眾及助養人有不少疑問，有助養人因此致電欲取消助養，但同時也有助養人與職員傾談了解後，決定助養更多兒童。



香港世界宣明會強調，助養計劃一直以兒童為本，而兒童與社區密不可分，該會一直透過社區發展項目，改善兒童成長環境，讓他們長遠可以脫貧，為了讓公眾及助養人更了解理念，今年特意在印刷品上加入「助社區．童成長」的標語（tagline）。



該會擬推出五大措施，包括網上探訪團、助養者一站式資料庫「Donor Portal」、講解助養兒童社區正在倡議工作的「助養學堂」、定期電郵通訊「助養深度郵」、以及在年度報告加入新內容，藉此加強與助養人的溝通，讓他們更了解該會工作、受助兒童及社區的情況。



▼宣明會推出五大措施加強助養者與受助兒童及社區聯繫▼



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有港人去年底在網上發文指，在社交平台上發現經宣明會助養10年的男童「又煙又酒又跑車」，該男童在對話中更稱自己不曾受資助。宣明會曾就事件發聲明，指助養兒童的捐款會用於發展兒童所住社區，說法旋即引起社會爭議。

過往3年公眾捐款下滑 承認風波影響助養計劃

據香港世界宣明會過往3年的年報，公眾捐款持續下滑，由2019年的約7.78億元跌至2021年的約6.5億元。香港世界宣明會總幹事馮丹媚接受訪問時坦言，去年的事件令公眾及助養人有不少疑問，有助養人因此致電該會想取消助養，但同時也有助養人與職員傾談了解後，決定助養更多兒童：「（事件）一定有影響，但係我哋都捉緊呢個機會加強我哋嘅助養者溝通，佢哋打嚟有疑問我哋就解答。」

（助養風波）一定有影響，但係我哋都捉緊呢個機會加強我哋嘅助養者溝通，佢哋打嚟有疑問我哋就解答。 香港世界宣明會總幹事馮丹媚

疫情致經濟差 有助養人因失業要求短暫停止助養

馮丹媚又提到，疫情下經濟下滑也影響捐款，尤其不少助養家庭都是普通家庭，疫情下同樣面對經濟壓力，部份助養人致電該會，表示因失去工作需暫停助養數月，希望在找到工作後再繼續助養。但不論每年捐款多寡，她表示宣明會也堅持每年將至少九成捐款用於全球救援及社區發展工作。

重申社區好兒童好 印刷品加「助社區．童成長」tagline

馮丹媚強調，兒童於社區生活，兩者密不可分，只有社區環境好，兒童才可以健康成長。該會今年也特意在印刷品加入「助社區．童成長」的tagline，並繪圖詳細解釋助養兒童計劃是透過社區發展項目，改善兒童成長環境，長遠幫助他們脫貧的理念，希望讓大眾及助養人更了解該會運作。

香港宣明會製作繪圖解釋助養兒童計劃的理念，透過社區發展項目，改善兒童成長環境，長遠幫助他們脫貧。 （香港宣明會網站）

宣明會：幫到小朋友長遠有生命轉化嘅機會先可以持續發展

香港世界宣明會營運總監張詠芬補充指，一般大眾認同接受教育可脫貧：「但係一個小朋友返唔到學，有好多原因。」她續解釋，即使直接為兒童提供金錢資助，如社區內無學校、區內無乾淨食水影響到兒童健康等，兒童最終可能都無法上學：「我哋發現要幫到個小朋友成長，一定要從佢周遭成長環境去睇，我見證過好多社區項目，可以幫到小朋友長遠有生命轉化嘅機會，環境改變，佢哋先可以持續發展。」

明年辦「助養學堂」與助養者分享不同社區倡議工作

張詠芬提到，要具體呈現社區發展項目的成效不容易，而明年將開辦的「助養學堂」，就會以工作坊及講座形式，與助養者分享宣明會在不同助養孩子社區所倡議的工作，主題包括營養教育、正向親子教育等。該會也定期以名為「助養深度遊」的電郵，為助養者講解不同與助養計劃相關的問題。而未來的年報將加入摘要，讓助養人透過一圖了解該會過去一年的捐款去向及用途。

外地探訪團因疫情暫停 今年6月首推網上探訪團

除了上述三項措施，馮丹媚提到，外地探訪團因疫情暫停，助養者未有機會與助養兒童親身見面，連繫難免有減弱，該會在今年6月首次舉辦網上探訪團，首次的「探訪」地點為印尼雅加達，當時有逾百名助養人參與「團訪」，行程除了聽取宣明會當地職員及合作伙伴講解工作，也有當地家長的分享及孩子表演。

助養者與兒童單對單視像見面 無需特別說話已開心

網上探訪團另設單對單視像對話的環節，不過馮丹媚坦言，考慮到設備及執行細節，當時單對單視像對話只設10個名額，在開放後隨即就滿額。她指，香港的助養人都很關心孩子，有時不一定要講甚麼特別的說話，有些助養人甚至會說「見到佢長大就已經好開心」。

馮丹媚續指，11月將會再辦一場網上探訪團，計劃每年辦四次，但如果運作成熟，而且有需求，會考慮增加次數，並稱即使未來重辦實體外地探訪團，網上探訪團仍可繼續。

正籌備助養者一站式資料庫 料明年年底前推出

該會現時也正在籌備助養者一站式資料庫「Donor Portal」，目前仍在架設後台，預料明年年底前推出，屆時助養者登記後透過網站登入，可一站式瀏覽其助養兒童的資料，包括相片、周年進度報告等，並可在網上寫信予助養孩子及接收書信，同時可在網上查閱宣明會在助養兒童所在社區的工作重點。