助養兒童被揭「又煙又酒又跑車」　宣明會回應：捐款用於社區發展

宣明會繼受助兒童「返老還童」及照片重複使用事件後，近日又爆出受助兒童「又煙又酒又跑車」風波。助養者約8至10年前，經宣明會助養兒童，見兒童看似長大，在IG成功聯絡到男童，驚覺他「又煙又酒又跑車」之餘，更稱從未申請助養，甚至向他索錢，事件引起關注。

香港世界宣明會早前回覆《香港01》查詢，表示正聯絡阿爾巴尼亞辦事處跟進事件。總幹事馮丹媚8日於facebook上傳影片，解釋助養兒童的捐款實際上是用於發展兒童所住社區，經阿爾巴尼亞辦事處向男童父母了解後，該名助養兒童一直在Korca社區長大，父母知道助養者的捐款不是直接給錢小朋友，而是將資源放於社區。

回應再引起熱議，網民質疑按會方說法就不應叫作「助養兒童」，「點解你哋年年寄張小朋友嘅相比我，而唔係寄張當地『社區發展』嘅相比我? 原來呢10年嚟我都係懵醒醒」。



1名經宣明會助養小朋友的港男，日前在instagram上搜尋助養對象的全名，結果找到1名同名且樣貌相似的男子，並發現相中人竟「又煙又酒又跑車！」。（facebook圖片）

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早前有捐助者在fb發文，稱助養的兒童「個樣仲大過我」，便用兒童全名在IG搜索，發現1名男子與助養兒童長相很相似，但他常上載玩樂照片，「又煙又酒又跑車」、「有錢過我」。捐助人在社交平台和助養兒童聯絡，發現對方不知助養的事，更不斷向他索錢。事件在網上引起爭議，宣明會隨即稱會聯絡阿爾巴尼亞辦事處跟進。

香港世界宣明會總幹事馮丹媚8日在fb專頁上傳影片解畫，稱已即時聯絡阿爾巴尼亞辦事處，當地人員去到該名助養兒童的家了解事件，該助養兒一直在Korca社區長大。宣明會於2009年起在Korca開始社區發展項目，主要包括基於教育、建設、水利及改善生計的工作，幫助當地家庭改善生活及營造更好的兒童成長環境，相信做法比直接捐款給兒童會更長遠而持久。而該名助養兒童的父母清楚知道，宣明會不會直接給錢小朋友，而是將資源放於社區。

香港世界宣明會總幹事馮丹媚8日在fb專頁上傳影片解畫，稱已即時聯絡阿爾巴尼亞辦事處，當地人員去到該名助養兒童的家了解事件，該助養兒一直在Korca社區長大。（影片截圖）

馮又指，宣明會會先去到社區看實際需要，了解社區會如何發展並進行評估才投放資源，並會要求定期提交監測及報告，呼籲助養者如有疑問可致電及發電郵予會方跟進。

不過有網民看完回應似乎仍不滿意，質疑如果捐款是投放於社區，就不應叫「助養兒童」，「那就別拿兒童配對來招搖撞騙，還每年給我一張照片說是我正助養的孩子」。又提到大家理解中的「助養」，應該是幫小朋友交學費、買日用品等等。部分人支持宣明會做法，認為建設社區更有意義，亦有留言提到，若有真正了解過助養計劃詳情，應該理解捐款不是直接「送錢」給兒童。

2016年，《紐約時報》曾就宣明會助養兒童計劃作調查報道，追查助養巴基斯坦兒童捐款的下落。記者哈迪德（Diaa Hadid）和澳洲警察布蘭登（Brendan ）相遇，布蘭登說自己2003年起就助養了1名巴勒斯坦男童奧斯曼（Othman），他住在1條叫Husan的村莊。布蘭登甚至不知道男童姓氏。

記者後來真的找到奧斯曼本人，他的叔叔看着贊助卡，似乎不知道發生什麼事，曼斯曼看助養卡上的名字和他的名不太一樣，但他認出照片上的毛衣，是他小時候穿過的，家人說從未收過助養人的錢。奧斯曼的家人說，不記得和宣明會有什麼關係，有個阿姨回憶道，多年前有陌生的白人拿住相機入村，要孩子們排隊讓他們拍照。

當時宣明會曾解釋，沒承諾過將助養者捐款直接交給助養兒童，款項是用來發展社區項目，又指宣明會曾向4000名贊助者做線上調查，大多數人都明白，捐款是捐給整個社區，而不是照片上的兒童。事實上，宣明會1996年至2006年間，投放了150萬美元的發現該社區。報道提到，布蘭登以為自己的捐款是直接捐給照片上的兒童，他收過信件，說他正為兒童提供必需品，他更寫過聖誕卡給奧斯曼，到頭來發現奧斯曼一家都不懂英文，「像來自另一個星球的名信片」。布蘭登覺得自己被誤導，甚至覺得難過。

（綜合）