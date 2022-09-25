逾半受訪中學生呈焦慮情緒與父母關係欠佳 機構促聆聽子女心聲
撰文：陳淑霞
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近年社會日益關注青少年精神健康，一項調查顯示，有逾半受訪中學生呈現中度至非常嚴重的焦慮徵狀，包括害怕出醜、口乾和顫抖等；另有逾三成人出現中度抑鬱徵狀或以上。逾七成受訪學生與父母關係欠佳，亦令整體精神健康轉差。
負責調查的機構建議家長應嘗試聆聽子女心聲，增加相處時間，亦應避免因個人問題責怪子女，年輕人亦應培養情緒管理能力，例如主動與值得信賴的對象傾訴心事。
約18%受訪學生抑鬱及焦慮徵狀非常嚴重
浸信會愛羣社會服務處「兒童及青少年身心健康服務」於去年10月至今年6月期間，成功以問卷訪問1,192位中學生。結果顯示，有35.5%受訪學生有中度抑鬱徵狀或以上，最常出現徵狀依次為：「感到很難自動去開始工作」、「覺得自己對將來沒有甚麼可盼望」、「好像不能再有任何愉快、舒暢感覺」。
另有51.3%受訪學生呈中度至非常嚴重的抑鬱及焦慮徵狀，當中呈非常嚴重者佔17.7%，徵狀包括「憂慮一些令自己恐慌或出醜場合」、「感到口乾」及「感到顫抖 (例如手震)」。
數據分析顯示，在各項生活範疇當中，以「與家人相處」一項與學生的整體精神健康狀況最為相關，影響最大。其次則為「前途/ 升學」。調查結果亦顯示，僅17%自覺與父母關係理想，更分別有74.8%及67%學生認為自己與父親及母親關係欠佳，其整體精神健康顯著較差，徵狀亦明顯較嚴重。
調查機構建議，家長避免因個人問題而責怪子女，否則將對青少年精神健康構成最大的負面影響。若與子女發生衝突，應緊記停止叫駡等激烈的衝突行為，以免子女仿效，亦可嘗試聆聽子女的聲音，發掘與子女的共同活動和興趣，增加話題及相處時間。
至於學生方面，則可培養提升情緒管理能力，例如可透過主動與父母及信任的老師或朋友傾訴心事，或發掘有效的抒發情緒渠道，例如培養藝術及運動等興趣。