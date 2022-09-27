本港外科醫生被美國外科學院取消資格　香港分院批决定有欠公平

美國外科醫學院於本月23日向中國香港分院會員發出電郵 ，表示由於他們居住在中國香港，擁有的美國外科學院院士銜頭將被取消，美國外科醫學院-中國香港分院今日（27日）就此事發新聞稿作出回應，表示強烈反對美國外科醫學院做法，認為相關決定是基於個別會員的居住地作篩選，有欠公平並有損專業精神，又指學術交流及外科教育不應該被政治化或受到政治干預，已就此事件已向美國外科醫學院作出嚴正跟進及反對。



醫療衞生界立法會議員林哲玄於本月22日晚，公開一封來自美國外科學院（American College of Surgeons）的信件，指學院不再向「中國公民」提供院士或會員資格，其「國際院士」資格也會被中止。信件中提到，中國法律規管在境內運作的外國機構，學院為免帶來問題而作出有關決定，強調尊重並希望遵守每個國家的法律。

美國外科醫學院在本月23日 ，向中國香港分院會員發出電郵 ，表示由於他們居住在中華人民共和國，擁有的美國外科學院院士銜頭將被取消。中國香港分院今日在新聞稿中指出，據美國外科醫學院聲稱，此舉是由於擔心該學院身為一個外國非政府組織，有可能抵觸中國法律 ，取消院士銜頭決定是基於「居住地區」作為篩選準則。

中國香港分院指出，美國外科醫學院此做法是基於個別會員的居住地作篩選。由於香港是中華人民共和國不可分割的一部份，香港會員應受其影響，學術交流及外科教育不應該被政治化或受到政治干預。中國香港分院強烈反對美國外科醫學院做法，因此决定有欠公平並有損專業精神，分會就此事件已向美國外科醫學院作出嚴正跟進及反對。

約兩成外科醫生有美國外科學院的院士或會員資格

據悉，本港約有千多名外科醫生，約一至兩成有美國外科學院的院士或會員資格，主要是兩間大學醫學院的教職員，由於此分會的資格與本港的外科醫生執業資格無關係，故事件不會影響本港外科醫生的執業。

中國香港分院的創辦人為香港大學醫學院前外科學系系主任黃健靈，現任主席為港大外科榮譽臨床教授羅光彥，董事包括港大臨床醫學院外科學系臨床教授、香港醫學專科學院主席梁嘉傑。