美國外科學院踢「中國公民」出會　林哲玄被搣柴　盧寵茂遭波及？

醫療衞生界立法會議員林哲玄昨晚（22日）公開一封來自美國外科學院（American College of Surgeons）的信件，指學院不再向「中國公民」提供院士或會員資格，林哲玄的「國際院士」資格也會被中止。信件中提到，中國法律規管在境內運作的外國機構，學院為免帶來問題而作出有關決定，強調尊重並希望遵守每個國家的法律。

林哲玄批評學會虛偽，將制裁說成守法，「尊重？虛偽至極。」他說是時候劃清界線，他回覆《香港01》查詢時，表示內地和香港近期都沒就規管外國機構修訂法例，不知道信中提及的是哪一條法例。他又指學會只是一個國際學術機構，沒發出執業資格的權力，院士或會員資格「實質作用係零」，自己不會、亦沒必要向學院澄清香港情況，經此一事「仲可以慳返年費」。

本身是肝臟移植專家的醫務及衞生局局長盧寵茂，亦是美國外科學院榮譽院士，《香港01》正向醫衞局查詢。



學院稱守法免出問題 林哲玄嘲「大美國」

學院信件特別提醒，若果收信人國籍並非「中華人民共和國」，可立即聯絡他們恢復會籍，學院將尋求方法重新收取中國公民會員。學院也歡迎林哲玄以非會員醫生身份，繼續參與學院的醫學會議和教育課程。

林哲玄在社交網站諷刺學院「大美國」，以尊重地區法律為由「把你捧出會」，做法虛偽。他其後再向《香港01》表示，學院院士或會員資格在香港沒有任何作用，「連診所門口同卡片都唔可以印上去」，因為香港對醫生援引資歷要求嚴謹，任何與執業無關的資歷都不可援引。

行會網頁介紹盧寵茂為「榮譽院士」

翻查行政會議網頁，關於盧寵茂的履歷介紹，他除了是美國外科學院榮譽院士，也是美國外科學會、愛爾蘭皇家外科學院榮譽院士，以及歐洲外科學會榮譽會員。

林哲玄認為，毋須向該學院澄清香港情況，亦不擔心會引發其他學會仿傚：「我以中國公民身份為豪，何必要同佢地解釋…..佢哋唔鐘意咪唔好畀（院士及會員資格），仲可以慳返年費。」他說，本身一直任教該學院在港大舉辦的創傷學課程，不過因為出任立法會議員無暇兼顧，今年初已辭去有關工作。