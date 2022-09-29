「熱情媽媽」紅辣椒碎含染色料蘇丹紅　食安中心飭令停售回收

食物環境衞生署食物安全中心今（29日）公布，品牌「熱情媽媽」的預先包裝紅辣椒碎樣本被檢出不准添加於食物的染色料蘇丹紅。中心正跟進事件，並指令其將受影響批次產品停售及下架。市民可於辦公時間致電分銷商「Co Op Buy Ltd.」查詢回收事宜。調查仍然繼續。



產品詳情：



品牌：熱情媽媽

產品名稱：（沒有以中文標示）

原產地：印度

分銷商：Co Op Buy Ltd.

淨重量：每包八十克

此日期前最佳：二○二三年九月五日

中心發言人指，中心透過恆常食物監測計劃，從一網上商店抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，樣本含百萬分之零點一七九的蘇丹紅一號及百萬分之零點零四三的蘇丹紅四號。

中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。而有關分銷商亦正按中心指示進行回收。市民可於辦公時間致電其熱線5132 5916，查詢有關產品的回收事宜。中心亦正追查受影響批次產品的來源。

發言人指，蘇丹紅是工業用人造化學染色料，根據《食物內染色料規例》（第132H章），蘇丹紅不可添加於食物。違例者一經定罪，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。